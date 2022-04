Flávio para Alckmin: 'Chuchu, estamos vacinados contra modelo lulopetista'

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)



O senador e filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou, nesta sexta-feira (8/4), um vídeo que ironiza a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

Nas imagens, Alckmin aparece críticando o ex-presidente e usando o termo "lulopetista" para criticar a corrupção no país.



“Modelo lulopetista de iludir para reinar. Olha a audácia dessa turma, depois que quebrar o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, quer voltar à cena do crime”, diz o ex-governador no vídeo.





As imagens foram gravadas em 2018, quando Lula se candidatou à presidente mas não pode continuar campanha por ter sido preso pela a Operação Lava-Jato. Na época, Alckmin ainda era “rival” do petista.





Na postagem de Flávio, além do registro de Alckmin, também foi publicado um vídeo da cerimônia desta sexta de anunciação da chapa com Lula. Nas imagens, o ex-governador abraça o petista. Os dois vídeos foram comparados para acusar o ex-tucano de contradição.





“Verdade, Chuchu! Os brasileiros estão vacinados contra o modelo Lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar!”, escreveu o filho do presidente.





A aliança do ex-governador com o ex-presidente surgiu de uma necessidade de uma campanha moderada e equilibrada para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PT). Para alguns membros do núcleo eleitoral de Lula, Alckmin é o nome perfeito para transparecer uma esquerda mais moderada, já que o ex-governador sempre foi alinhado com a direita política.