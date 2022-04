Alckmin é indicado pré-candidato a vice de Lula: 'Hora de somar esforços'

Em evento com lideranças do PT e do PSB, em hotel na Zona Sul de São Paulo, foi oficializado nessa sexta-feira a já anunciada pré-candidatura a vice-presidente do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) nas eleições deste ano. A confirmação das candidaturas e da chapa dependem, agora, das convenções partidários.Ataques ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e justificativas para a aliança no presente de ambos, ante as adversidades no passado, pautaram o discurso de Lula e Alckmin.Sem citar o nome do principal adversário na disputa eleitoral , conforme o registro das pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro, Lula e Alckmin fizeram menção ao presidente e, ainda, às disputas eleitorais no passado – a partir da redemocratização do País, em 1985, quando, em 1989, PT e PSDB, partido no qual Alckmin até recentemente estava filiado, eram adversários.Em se tratando de Bolsonaro, Alckmin disparou “É um governo (de Bolsonaro) que atenta contra a democracia e as instituições. O resultado é a violência, a fome e a miséria e 30% de desemprego entre jovens”, enumerou o ex-governador.Lula foi mais enfático em sua fala ao chamar Bolsonaro de 'genocida' ao citar a política de combate à pandemia do novo coronavírus. “Metade das mortes (em decorrência da covid-19) tem que ser jogado nas costas de um presidente genocida”, atacou Lula, lembrando as declarações e o comportamento de Bolsonaro durante a pandemia.O presidente defendeu o uso de remédios não comprovados pela ciência para o tratamento da doença, desdenhou do uso de máscaras e do isolamento social, atrasou a a compra de vacinas no país e a teve em seu governo, suspeitas de corrupção no Ministério da Saúde, apuradas pela CPI da Covid, no Senado.

Somar esforços

Alckmin abriu o seu discurso afirmando que o cenário pede agora “somar esforços para reconstrução de nosso País”. Para em seguida complementar: Não é hora de egoísmo, mas de generosidade, de União. Política não é um ato solidário. Quero somar esforços a Lula”.Lula endossou o discurso do hoje aliado lembrando que, embora adversários no passado, ele e Alckmin – sem deixar de citar outros dirigentes tucanos, entre eles nomeou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador José Serra -, sempre mantiveram uma “polarização respeitosa”.O ex-presidente destacou que, ao contrário, hoje, o que se mantém no País é uma ‘política de ódio’ – numa referência ainda que veleada ao governo ao atual presidente, que teria no Palácio do Planalto, conforme aliados e adversários, o dito ‘ gabinete do ódio’, comandado pelo filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (RJ/Republicanos). “Onde adversário não é adversário, é inimigo. E não é para ser vencido, mas abatido”, disse Lula.