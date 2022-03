Geraldo Alckmin filia-se ao PSB: 'Me sinto em casa'

Ex-governador de SP Geraldo Alckmin se filia ao PSB e abre caminho para chapa com Lula (foto: Victor Correia/CB/DA PRESS) O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin filiou-se nesta quarta-feira (23/3) ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O evento ocorreu na sede da Fundação João Mangabeira, batizada em homenagem ao patrono da legenda. Participaram do evento a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o presidente da legenda em São Paulo, Márcio França, entre outros parlamentares.





"Me sinto em casa. A social democracia e o socialismo têm uma origem comum das lutas trabalhistas e sociais", disse o ex-tucano sobre sua filiação. "Alguns podem estranhar. Eu disputei com Lula em 2006, fomos ao segundo turno, mas nunca colocamos em risco a democracia. A disputa era em outro nível", completou. O ex-governador de São Paulo estaria prestes a se credenciar como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de outubro.





Filiaram-se também outros nomes como o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão — que assumirá o cargo para que Flávio Dino possa concorrer ao Senado —, os deputados Floriano Pesaro e Carlos Mota, o senador Dario Berger, a ex-BBB Ariadna Arantes, entre outros.





"Nesse momento, como nós do PSB sempre defendemos, não se trata de uma disputa entre esquerda e direita. Trata-se de uma disputa entre a democracia e o arbítrio, entre a sociedade e a barbárie", discursou Carlos Siqueira na abertura do evento. "PSB, PT, PDT, PCdoB, nós precisamos alargar os horizontes, o espectro político", emendou.