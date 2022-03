Alckmin minimiza divergências com Lula ao assinar filiação ao PSB

Geraldo Alckmin deu mais um passo para ser vice de Lula (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, ao assinar a filiação ao PSB, ontem de manhã, comentou sobre uma eventual chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e relembrou seu passado como adversário político do petista.





“Podem-se olhar as divergências e as convergências. Fui governador em São Paulo, com o presidente Lula, com a presidente Dilma, e o prefeito da capital era do PT, leia-se Fernando Haddad. Sempre tivemos uma parceria.”





“Agora, política não pode ser feita olhando no retrovisor. Ela precisa ser feita com os olhos no futuro”, declarou o ex-tucano Geraldo Alckmin. Só que teve mais. “Nós vivemos uma situação excepcional no Brasil, assombrando a população, com violência e intolerância.”





E Alckmin continuou: “É impressionante o retrocesso civilizatório em que estamos vivendo. Uma economia parada, com inflação, especialmente de comida. Absurdo! É hora de desprendimento, convergência, união para o Brasil poder retomar a sua atividade. É isso que nos motiva e que nos vai fazer percorrer o país”.





Nada de eventual chapa, muito antes pelo contrário. Já tem até um santinho da chapa Lula-Alckmin circulando nas redes do PT , dando como certa a aliança entre o ex-presidente e o ex-governador paulista para a disputa da Presidência neste ano. Na montagem com o rosto dos dois aparece a inscrição “Frente Ampla Contra Bolsonaro”.





Claro que o presidente Jair Messias Bolsonaro em casa vendo não ficou. Foi lançada, ontem, a pedra fundamental da Nova Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, que será construída em Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco. A nova escola vai ocupar uma área de 75 mil metros quadrados no distrito de Aldeia, que é uma região que abrange nada menos que sete municípios.





O investimento é R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 320 milhões do governo pernambucano e o restante que falta será da Presidência da República. Bolsonaro estava com pressa, muita pressa mesmo. Ele discursou por um pouquinho mais de quatro minutos.





Mesmo assim, subiu no palanque: “O Brasil acima de tudo vem do início do século passado. E o Deus acima de todos vem da grande formação da maioria da nossa população, que é cristã aqui no Brasil. Assim sendo, parabéns a todos, ao nosso Brasil e viva nosso Nordeste”.





Se Bolsonaro já mostra que subiu, de fato, no palanque eleitoral e a aliança da oposição já acertou tudo entre Lula e Alckmin – deve ser anunciada em abril, o jeito é encerrar por hoje. E haja palanques país afora.





Adiou de novo

A instalação da Frente Parlamentar pelo Desarmamento foi adiada para a semana que vem. A informação é do gabinete da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). Para iniciar seus trabalhos, a frente precisa ser oficialmente instalada, com a aprovação de um estatuto e a eleição de uma comissão executiva. Ela também poderá receber a adesão de mais parlamentares. Por enquanto, a Frente Parlamentar pelo Desarmamento tem 10 senadores e dois deputados federais como integrantes. A instalação estava originalmente marcada para ontem.





Condecorações

“Todas as senhoras honram a memória desta mulher, esta mulher espetacular. Pioneira em tudo, uma pessoa de visão, uma pessoa engajada que transbordava competência e seriedade em tudo que fazia. Que a memória de Bertha Lutz e esta singela homenagem do Senado Federal sirvam sempre de inspiração a cada uma das senhoras que a recebem neste momento, e sintam-se evidentemente todas honradas pelo Senado Federal com a outorga dessa comenda.” A sessão foi aberta pelo presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na entrega do Diploma Bertha Lutz aos agraciados.





Muito estranho

“Olha, é aquela história, pô, quem conhece a trajetória do Alckmin acha estranho essa mudança de comportamento dele. Se é para ele concorrer junto com o Lula, é algo mais estranho ainda porque um chamava o outro de ladrão e agora vão ficar abraçados. É difícil isso aí, né? Na minha ética, isso aí não funciona.” A declaração partiu do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB). Foi, como sempre faz, em conversa com os jornalistas de plantão ao chegar, ontem, ao Palácio do Planalto.





Ato cultural

O Senado Federal aprovou, ontem, a Lei Aldir Blanc 2, que transfere recursos a estados e municípios para o financiamento de iniciativas culturais. Os recursos, que deverão ser enviados por meio de uma única parcela a estados e municípios, não poderão ser usados para pagar despesas com pessoal. Serão R$ 3 bilhões anuais distribuídos aos governos estaduais e municipais, durante cinco anos. A proposta segue para sanção presidencial. Será que Bolsonaro vai ter coragem de vetar?





Para encerrar

O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião, que recentemente se filiou ao PT, reagiu a um ataque do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), que o acusou de incentivar “invasão de terras” e “zombar de Deus” nas redes sociais. Teve troco. “Ciro Nogueira, sempre tive boa impressão de você. Agora você me acusa de invasor de terra? Você ficou idiota? Que espécie de canalhice é essa! Tente uma aplicação de ozônio rabial, você pode melhorar”, rebateu Requião usando a sua conta Twitter. Melhor tirar as crianças da sala.





PINGA FOGO

Em tempo, sobre a nota Condecorações: só para lembrar que foram dois anos sem a entrega do Diploma Bertha Lutz por causa da pandemia da COVID-19.

Mais um, sobre Aldir Blanc: desde 1960, ele participou de festivais da canção e compôs músicas para Clara Nunes, Taiguara e por aí vai. Foi na década de 1970 que compôs seu maior sucesso. Com parceria de João Bosco e na voz de Elis Regina, o mundo cantou “O bêbado e a equilibrista”.

Mesmo que o regime militar caminhasse para o fim, o que efetivamente só ocorreu com a eleição de Tancredo Neves, pelo Colégio Eleitoral, a censura ainda era forte. Por isso, o saudoso Aldir Blanc lançou mão de uma série de metáforas para ludibriar os censores, e eles nem percebiam.

Mudando de assunto, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou irregularidades de R$ 2,97 milhões em obras realizadas no aeroporto internacional de Salvador, em 2012. As irregularidades teriam ocorrido na reforma do terminal de passageiros.

Há controvérsias, mas deixa pra lá. Já é o suficiente por hoje. Melhor sair voando para encerrar a coluna. A semana ainda promete, mesmo perto do fim de semana. Sendo assim… FIM!