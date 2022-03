Moro: 'Alckmin é vice de fachada de Lula'

Ex-juiz da Lava-Jato, Sergio Moro (foto: José Cruz/Agência Brasil ) O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) afirmou, nesta terça-feira (29/3), que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) é “um vice de fachada” para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração foi feita durante coletiva na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).





“Tudo que ele falou no passado, em campanhas anteriores. Se colocou como anti-Lula, denunciando a corrupção do PT de forma tão veemente, como pode agora estar segurando como vice? Isso não implicou em uma mudança do discurso do principal componente da chapa do Lula”, disse Moro.





Segundo ele, “um vice de fachada” não “muda o quadro” para Lula.





“Se o vice tivesse um papel real ali, mas não vejo isso. Tem que se perguntar, por exemplo, ao Alckmin, então, o que ele pensa das propostas econômicas que estão sendo feitas pelo Lula, o que ele pensa sobre a roubalheira que aconteceu no governo do PT? Para ver se ele tem autonomia e independência para estar compondo uma chapa, o que ele pensa”, disse Moro.

Pesquisas

Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), mostra o ex-presidente Lula (PT) com 46% e Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, com 21%. Além disso, 9% não pretendem votar e 5% estão indecisos.



Na sequência, aparecem os candidatos Sergio Moro (Podemos) com 6%, Ciro Gomes (PDT) com 5%, André Janones (Avante) com 3%, João Doria (PSDB) com 2%, além de Simone Tabet (MDB) e Alessandro Vieira (sem partido) com 1% cada.