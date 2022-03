Pesquisa Quaest/Genial para presidente em MG: Lula tem 46% e Bolsonaro 21%

Margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95% (foto: 1: Ricardo Stuckert 2: Isac Nóbrega/PR)

A pesquisa Quaest/Genial para as eleições presidenciais de 2022, em Minas Gerais, divulgada em primeira mão pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (18), mostra o ex-presidente Lula (PT) com 46% e Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, com 21%. Além disso, 9% não pretendem votar e 5% estão indecisos.

Na sequência, aparecem os candidatos Sérgio Moro (Podemos) com 6%, Ciro Gomes (PDT) com 5%, André Janones (Avante) com 3%, João Doria (PSDB) com 2%, além de Simone Tabet (MDB) e Alessandro Vieira (sem partido) com 1% cada.

Considerando um cenário com menos candidatos, Lula sobe para 49%, Bolsonaro para 23%, Ciro para 7%, Doria para 3% e Leite para 2%. Outros 11% não pretendem votar e 4% estão indecisos.

Pesquisa espontânea

Quando não são dadas opções, a pesquisa mostra que 33% dos eleitores ainda não escolheram um candidato, 19% estão indecisos e 3% não pretendem votar. Neste cenário, Lula tem 27%, Bolsonaro 16%, Moro 1%, Ciro 1% e demais candidatos com 1% ao todo.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.

A margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.