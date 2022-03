Bolsonaro confirma lançamento de pré-candidatura à reeleição

Presidente Jair Bolsonaro (PL) confirma sua pré-candidatura (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta quarta-feira (16/3), o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição.

Segundo Bolsonaro, o evento já está pré-agendado pelo PL para o dia 26 de março.

Apesar de lançar a pré-candidatura, o chefe do Executivo federal mostrou dúvidas sobre a reeleição durante os últimos meses. Em diversos momentos, Bolsonaro disse que ainda estaria pensando se iria concorrer ao pleito de 2022 ou não.

“O meu caso é diferente dos demais, porque eu tenho um país para administrar. Então, eu pretendo, sem ser nesse sábado, no próximo, lançar a pré-candidatura aqui em Brasília”, disse o presidente na terça-feira (15/3), à TV Ponte Negra.

Durante a entrevista, Bolsonaro ainda disse que não sabe ainda quem será o vice de sua chapa. “O vice a gente vai esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo – é natural”, declarou.

“A gente vai trabalhando nesse sentido. Mas vai ser um vice à altura de representar o presidente nas suas vacâncias. Essa é a intenção. Não é um vice para ajudar a ganhar a eleição, é um vice para ajudar a administrar o Brasil”, afirmou.

Em 2018, quando ainda era candidato nas eleições, Bolsonaro chegou a dizer que era contra a reeleição e que iria propor seu fim, se eleito.

A cerimônia de lançamento de candidatura deve acontecer no auditório do edifício Brasil 21, no centro de Brasília, que abriga a sede do Partido Liberal.

Eleições

A mais nova pesquisa do Instituto Ipespe para a corrida presidencial deste ano, divulgada na última sexta-feira (11/3), mostra uma redução da diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 43% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que mantém a segunda colocação, com 28%.

Bolsonaro conseguiu reduzir a diferença para Lula, que agora é de 15 pontos percentuais. Na primeira pesquisa Ipespe do ano, em janeiro, a vantagem do ex-presidente sobre o atual era de 20 pontos.

Depois do petista e de Bolsoronaro, aparecem os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), com 8% das intenções.