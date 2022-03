Kalil diz estar aberto ao diálogo com Lula: 'Tem posição social clara'

Prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), diz que será um prazer conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/ AFP)



O chefe do Executivo municipal afirmou nesta terça-feira (15/3) que está aberto ao diálogo com o petista, mas no momento está focado em resolver os problemas da capital mineira. O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), atualmente cotado para disputar as eleições ao governo de Minas, está na mira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca uma ampla coligação partidária para se eleger presidente da República.O chefe do Executivo municipal afirmou nesta terça-feira (15/3) que está aberto ao diálogo com o petista, mas no momento está focado em resolver os problemas da capital mineira.









Na última quinta-feira (10/3), Lula disse que o PT deveria ter 'maturidade' para abrir mão de candidatura própria ao governo de Minas e apoiar Kalil . "Em Minas Gerais, com quem podemos fazer coligação é com o Kalil", afirmou Lula à rádio Itatiaia, garantindo ainda que ainda não conversou com o atual prefeito de BH e que deverá fazê-lo após o dia 27 de março, "quando Kalil deverá ter deixado a prefeitura e estará livre para conversar".





Lula também foi só elogios ao prefeito de BH, a quem chamou de 'companheiro' por mais de uma vez durante a entrevista, e lamentou o PT ter feito lançamento 'vexatório', em 2020, da candidatura do ex-deputado Nilmário Miranda (PT), que disputou a eleição municipal com Kalil. "Ele (Kalil) é um companheiro que está fazendo um bom governo", afirmou o ex-presidente.

Pesquisa

Pesquisa eleitoral do Instituto F5 Atualiza Dados para Governo de Minas e Senado Federal (foto: Divulgação)



Um Estado de Minas em fevereiro, mostra que Lula está na frente da corrida eleitoral à presidência, enquanto Kalil está atrás de Romeu Zema (Novo) para o governo de Minas. Um levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados , divulgado peloem fevereiro, mostra que Lula está na frente da corrida eleitoral à presidência, enquanto Kalil está atrás de Romeu Zema (Novo) para o governo de Minas.

Em Minas Gerais, como mostrou a pesquisa, Zema tem 46,8% das intenções de voto, contra 17,4% de Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte.

Em termos nacionais, Lula soma 36,1% das intenções de voto. O vice-líder, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 27,7%.