Tereza Cristina diz que quarta é seu último dia à frente da Agricultura

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou, na tarde desta terça-feira (29/03), que seu último dia à frente da pasta será na próxima quarta-feira (30/03).



Tereza Cristina vai se candidatar ao Senado Federal pelo Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano.

O anúncio foi feito durante um evento para a entrega de títulos de terra em Ponta Porã (MS).

A saída de ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL) para disputar as eleições de outubro marcará o maior esvaziamento da Esplanada com a desincompatibilização dos cargos nesse mesmo período, proporcionalmente, em quase 25 anos.



Se confirmada a troca em 10 ministérios no próximo dia 31, quase metade das 23 pastas passará por reestruturação.

Ao lado de Bolsonaro, a ministra fez elogios ao chefe do Executivo federal. “Foi muito bom trabalhar com esse homem, que é muito determinado, corajoso, não tem medo”, afirmou. "Confesso que achei que o senhor era meio maluco quando me convidou", finalizou.