Moraes determina que a PF vá colocar tornozeleira em Daniel Silveira

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (foto: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) vá até o Congresso colocar tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

A decisão foi tomada depois que o deputado chamou Moraes de “sujeito desonrado”.

A declaração do parlamentar foi feita porque Moraes já havia determinado que o deputado voltasse a usar o equipamento.





"Moraes é o único sujeito no STF que está desonrando toda a nação. Ele sequer tem honra para sentar lá, diferente de outros membros da Corte. Se ele não cumpre a Constituição, deveria estar no Senado pronto para ser impichado”, disse o parlamentar em conversa com a Jovem Pan.





Ainda de acordo com o deputado, se Moraes “gosta da tornozeleira, que ele use o apetrecho. Comigo não funciona, não sou bandido”.









LEIA TAMBÉM: Quem é Daniel Silveira, enquadrado em lei editada na ditadura militar Além de determinar o uso do equipamento, Moraes também proibiu Silveira de participar de “qualquer evento público em todo o território nacional”.





O desrespeito a qualquer dessas determinações “acarretará, natural e imediatamente, o restabelecimento da ordem de prisão”, determinou Moraes.





O ministro atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que em manifestação assinada pela subprocuradora Lindôra Araújo.