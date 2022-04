Michelle começa a acompanhar Bolsonaro em agendas presidenciais

AM

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que vai levar a primeira-dama Michelle Bolsonaro para uma série de agendas fora de Brasília. Nesta sexta-feira (8/3), ela acompanhou o chefe do Executivo durante agenda no Rio Grande do Sul. O presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que vai levar a primeira-dama Michelle Bolsonaro para uma série de agendas fora de Brasília. Nesta sexta-feira (8/3), ela acompanhou o chefe do Executivo durante agenda no Rio Grande do Sul.





Em discurso durante uma visita às obras da Unidade de Radioterapia da Santa Casa de Bagé, o presidente falou sobre o assunto.





"É a primeira vez que ela sai comigo de Brasília. Com toda certeza, outras vezes, ela me acompanhará, que isso abrilhanta realmente o evento e nos traz mais tranquilidade", disse.





A decisão de levar a primeira-dama nas viagens foi feita pelo núcleo que define a estratégia eleitoral do presidente. De acordo com eles, Michelle cativa o público feminino, no qual Bolsonaro tem a maior rejeição.





Nesta sexta, Michelle também discursou e repetiu o slogan do chefe do Executivo federal: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".