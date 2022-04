Bolsonaro cobra Moraes por declarações 'antidemocráticas' de Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de cometer "ato antidemocrático" após o petista declarar que as pessoas deveriam ir até a casa de parlamentares para pressionar a votar em projetos de seus interesses. Em uma entrevista ao jornal O Liberal, nesta segunda-feira (11/4), o chefe do Executivo ainda cobrou um posicionamento de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito que investiga este tipo de crime no país.

Bolsonaro defendeu a família dos parlamentares e disse que Lula promoveu uma forma de intimidar políticos. "Tem vídeo dele (Lula) falando que é para procurar familiares, esposa, filho de parlamentar para pressionar. Ah, meu Deus do céu. Não interessa quem seja o deputado, o senador. Sua esposa e seus filhos não têm que estar nesse contexto todo aí. É uma forma de intimidar os caras. Como intimidar políticos agora, depois vai intimidar depois donos de rádio, a sua rádio está transmitindo a verdade e o PT não gosta disso, o Lula não gosta disso e estão pensando a fazer piquete aí", apontou.

Leia; Bolsonaro diz que há '90% de chance' de Braga Netto ser vice de chapa

O presidente pressionou o ministro do STF para tomar uma atitude: "Vai começar a fazer a mesma coisa em cima de prefeituras, em cima de militares. É por aí que eles vão querer trabalhar. Isso não é de agora que o PT pretende fazer isso aí. É intimidação. Eles estão certos, tem que fazer o que eles querem senão vão atazanar a vida a sua família. Isso é um crime. Isso é um ato antidemocrático. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto?".

A declaração de Lula foi feita em um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na última segunda-feira (4/4). Na ocasião, ele afirmou que em um eventual governo petista, em 2023, a militância sindical deve procurar deputados e familiares para pressionarem aprovação dos projetos propostos. "Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília", disse.

Presidente Jair Bolsonaro (PL) critica Lula durante entrevista ao jornal O Liberal, na manhã desta segunda-feira (11/4) (foto: Reprodução/Facebook)

Lula e Alckmin

Bolsonaro também voltou a criticar a chapa de Lula com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que deverá ser seu vice. O chefe do Executivo, caracterizou que os dois se uniram apenas pelo poder, uma vez que há anos são ferrenhos opositores. A declaração ocorreu durante entrevista ao O Liberal.

“O Lula já fechou o time, escalou o vice ali, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um ferrenho opositor do Lula por décadas. E atacava o PT de tudo que era maneira e com ataques positivos. Agora mudou, né? Pelo poder, se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente”, apontou.

Na sexta-feira passada, o presidente compartilhou um tuíte em que Lula e Alckmin apareciam se cumprimentando, sorridentes. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, diz o texto da legenda. Bolsonaro então comentou com uma larga risada: “Kkkkkkkkkkkkkk”.

O evento de indicação do PSB do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ser vice do ex-presidente Lula nas eleições de outubro ocorreu no último dia 8. O petista chamou o ex-tucano de “companheiro” durante seu discurso, levando-o próximo de seu eleitorado: “Você me chama de companheiro Lula e eu te chamo de companheiro Alckmin”.