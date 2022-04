Bolsonaro diz que há '90% de chance' de Braga Netto ser vice de chapa

IS

Presidente Jair Bolsonaro (PL) comenta sobre vice em sua chapa para disputar eleições deste ano nesta segunda-feira (11/4) (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (11/4) que há 90% de chance de o ex-ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto ser vice em sua chapa na corrida pela reeleição.

"O meu vice atualmente é um general de Exército, então pode ser que ele continue como vice. Pode ser. Não estou batendo o martelo aqui. Pode ser também com um outro general de Exército. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa, respeitabilidade à mesma", apontou, em entrevista ao portal de O liberal.

“Já adiantei que tem 99% de chance de ser mineiro. É o que posso falar até agora. Então, diminui bastante esse setor. Não é por ser mineiro, não é por ser nordestino. Isso aí é consequência, é segundo plano, mas ajuda. Você prestigia grandes concentrações de eleitores e ajuda na campanha”, acrescentou.

Questionado, então, se há "99% de chance" de o vice indicado ser Braga Netto, o presidente respondeu: "Noventa por cento Braga Netto, pronto, fechou. Noventa por cento o Braga Netto, está fechado aí”.

Bolsonaro seguiu comentando sobre a experiência do general. “Qual a experiência dele? É um general de Exército, serviu 47 anos, participou da intervenção no Rio de Janeiro, deu uma pulsão em um estado bastante complexo, se saiu muito bem na intervenção. Conosco aqui ficou um ano na Casa Civil, uma tremenda experiência de administração e depois ficou um ano à frente do Ministério da Defesa”.

O atual vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão (Republicanos), deverá tentar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.