Zema alerta para 'fake news daqueles que só se interessam por votos'

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais na manhã desta segunda-feira (11/04) para criticar os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Nesta semana, o Legislativo vai seguir com a análise dos vetos do governador relativos a índices adicionais em um reajuste salarial para servidores da educação, da saúde e da segurança pública

"Cuidado com as fake news daqueles que só se interessam por votos. Os servidores públicos merecem respeito, que começa por dizer a verdade, sem mentiras ou ilusão", publicou Zema, como início a uma sequência de afirmações no Twitter.

"O reajuste de 10% é hoje o limite que o Estado consegue pagar a todos os 600 mil servidores, ativos e inativos, e terá impacto de R$ 5 bilhões/ano nas contas de Minas", afirmou Zema, em meio aos tuítes.

Grande parte dos deputados estaduais consideram os índices sugeridos via emendas o índice ideal para reajuste. Quanto à educação, por exemplo, há o argumento de que, com a correção, o piso nacional do magistério seria cumprido. Zema também refutou este ponto nas declarações no Twitter.