Gabinete criado por Bolsonaro no Rio custou R$ 1,7 milhão só em salários

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR)

O gabinete do presidente Jair Bolsonaro (PL), montado no Rio de Janeiro para despachar em domicílio eleitoral, já consumiu mais de R$ 1,7 milhão só em salário de servidores. É o que aponta a reportagem do jornalneste domingo (10/4).