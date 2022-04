Moro sobre troca de domicílio: 'SP é meu hub'

Ex-juiz Sergio Moro (foto: SERGIO LIMA/AFP) O ex-juiz e ministro da Justiça Sergio Moro pediu transferência do domicílio eleitoral do Paraná para o estado de São Paulo na última semana. Como comprovação de moradia, ele apresentou como residência um flat na zona sul da capital paulista. O ex-juiz era até então membro da chamada "terceira via", disputando o terceiro lugar da corrida ao Palácio do Planalto com o pedetista Ciro Gomes.





Moro é paranaense de Maringá e mora em Curitiba, onde foi juiz federal até 2018. Além dele, a esposa Rosângela, também fez a troca e pode se lançar candidata pelo União Brasil, partido ao qual os dois são filiados.





A defesa do ex-juiz justificou a troca caracterizando o estado de São Paulo como centro de negócios, já que Moro estabeleceu vínculos com políticos paulistas desde o ano anterior, quando decidiu retornar ao Brasil para entrar na disputa pelo Palácio do Planalto.





“Filiando-se ao Podemos em novembro de 2021, Moro estabelece São Paulo como sua base política. Passou a residir na capital paulista, no Hotel Intercontinental, cumprindo agendas semanais em São Paulo e, valendo-se da cidade como seu hub. Chegadas e partidas, das viagens nacionais e internacionais, sempre da capital", justificou a defesa.