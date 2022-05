'Para desespero de muitos': Silveira afirma que está junto com Kalil

Enquanto Silveira vai tentar a reeleição, Kalil é pré-candidato ao governo de Minas Gerais (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Alexandre Silveira (PSD) afirmou neste sábado (14/5) que vai estar junto com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) nas eleições deste ano.

Enquanto Silveira vai tentar a reeleição, Kalil é pré-candidato ao governo de Minas Gerais. A formação da chapa, no entanto, tem sido alvo de muitos debates dentro e fora do partido.

"Pra desespero de muitos, os Alexandres estão juntos. Com a gente aqui não tem molecagem. Podem até procurar pelo em ovo, mas nós vamos unidos", disse o parlamentar em uma publicação nas redes sociais.

A declaração acontece um dia depois de Silveira se encontrar com o governador Romeu Zema (Novo) em Curvelo, no Norte do estado. O encontro foi interpretado por interlocutores como uma mostra de que o senador pode ter espaço com Zema e com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aliança com Lula

Ontem, durante visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, o ex-prefeito de Belo Horizonte disse que vai votar em Luís Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República.

Hora depois, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), que é pré-candidado ao Senado, elogiou o apoio público de Kalil à candidatura do ex-presidente.

O parlamentar busca confirmar a sua candidatura, em meio à pressão do PSD para que a chapa seja formada com Silveira na vaga ao Senado, sem o candidato petista.

