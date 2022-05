Serra do Curral: Zema exonera presidente do Iepha que revelou ilegalidade

Zema exonerou presidente do Iepha 15 dias após o Copam aprovar projeto de mineração na Serra do Curral (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A dispensa acontece quinze dias depois de o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovar o projeto de mineração na Serra do Curral da Taquaril Mineradora S.A. (Tamisa).









"Não passou por análise do órgão, quanto à avaliação de impacto ao patrimônio cultural, e não possui manifestação/anuência expedida por este órgão estadual de proteção”, declarou no documento.

Entre as condições prévias para o licenciamento ocorrer, estão os estudos e autorizações do Iepha e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





Na decisão de hoje, publicada no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, Zema também anunciou que Marília Palhares Machado vai ser a nova presidente do órgão.

Para Roberto Andrés, urbanista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a decisão do governador ressalta a interferência política no processo.

"As irregularidades vão ficando mais expostas. Agora este documento veio à público, dois meses depois, mostrando que o Ipeha não fez o estudo e não deu a autorização, conforme previsto por lei".





O Estado de Minas pediu um posicionamento de Zema sobre o motivo da dispensa de Felipe, mas não obteve uma resposta até a publicação desta reportagem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), exonerou neste sábado (14/5) Felipe Cardoso Vale Pires do cargo de presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).