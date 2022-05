Serra do Curral: entrega de manifesto é adiada e CPI perde assinaturas

Movimento em defesa da Serra do Curral (foto) busca eco na Assembleia de Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 11/5/22)

A entrega de um manifesto de artistas em defesa da Serra do Curral não vai mais ocorrer nesta sexta-feira (13/5). Artistas contrários à mineração na serra previam repassar um abaixo-assinado a Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O ato, contudo, foi adiado para a próxima segunda-feira (16).Paralelamente, mas ainda no Legislativo mineiro, a articulação para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a respeito do aval do governo ao empreendimento da Taquaril Mineração S.A (Tamisa) deu passos atrás.Ontem, como mostrou o, os deputados estaduais favoráveis à abertura da investigação tinham 25 das 26 assinaturas necessárias para viabilizar o comitê . Hoje, porém, o número de subscrições caiu para 23. Segundo apurou a reportagem, há movimentos de queda e subida no número de assinaturas desde o início das tratativas para emplacar a CPI.O manifesto da classe artística e a abertura da investigação legislativa compõem um cronograma elaborado por ativistas pró-Serra do Curral . Além de Agostinho Patrus, o abaixo-assinado é endereçado, também, ao governador Romeu Zema (Novo) e à secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo. A pasta chefiada por ela é responsável pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), colegiado que deu sinal verde aos planos da Tamisa.Assinada por mais de 700 nomes, entre artistas, intelectuais e escritores de projeção nacional e internacional, a carta se contrapõe à aprovação do licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril para mineração na Serra do Curral. Além de figuras conhecidas de Minas Gerais - Milton Nascimento, Samuel Rosa, Fernanda Takai, Débora Falabella, Daniel de Oliveira e Maurício Tizumba -, a lista reúne artistas como Caetano Veloso, Renata Sorrah, Gilberto Gil e Chico Buarque, além do jornalista Chico Pinheiro.

Deputada continua busca por assinaturas

As articulações em prol da CPI da Serra do Curral são lideradas pela deputada Ana Paula Siqueira (Rede), primeira a assinar o pedido de apuração. Mesmo ante a queda no número de subscrições, ela tem apoio de colegas de partidos como PT, PV, MDB, PL e PCdoB. Um dos objetivos é entender porque o licenciamento solicitado pela Tamisa ao Copam andou mais rápido do que o processo de tombamento da serra, ainda sob discussão no Conselho Estadual do Patrimônio Histórico (Conep).Ana Paula visitou gabinetes de deputados que ainda não assinaram o pedido de CPI. Ela entregou aos colegas materiais explicativos sobre o caso. O dossiê tem, além de matérias jornalísticas a respeito da Serra do Curral, informações sobre ações judiciais protocoladas para barrar a mineração no espaço."[A ideia é] sensibilizar, principalmente, os deputados que não são da Região Metropolitana - e, talvez, não tenham propriedade para entender a importância da Serra do Curral para todos nós", explicou ela, ontem, aoSe não houver novo vaivém no número de assinaturas defensores da CPI da Serra do Curral podem conseguiu as 26 subscrições com o apoio de apenas um partido: o PSB: Isso porque a Juventude Socialista, ala da sigla, enviou requerimento à direção da legenda pedindo reunião para tratar do tema.O objetivo do grupo é conseguir que os três representantes do PSB na Assembleia - Bernardo Mucida, Gustavo Mitre e Neilando Pimenta - emprestem seus nomes à petição.