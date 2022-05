Serra do Curral: ativistas organizam cronograma em defesa do símbolo de BH

Cronograma em defesa da Serra do Curral tem atividades abertas ao público geral para impedir a implantação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Em defesa da Serra do Curral, ativistas ambientais organizam várias ações ao longo do mês de maio para tentar impedir a implantação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) . O cronograma terá, nesta sexta-feira (13/5), a entrega do manifesto de artistas contrários à mineração ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Assinada por mais de 700 nomes, entre artistas, intelectuais e escritores de projeção nacional e internacional, a carta se contrapõe à aprovação do licenciamento do Complexo Minerário Serra do Taquaril para mineração na Serra do Curral. Além de figuras conhecidas de Minas Gerais - Milton Nascimento, Samuel Rosa, Fernanda Takai, Débora Falabella, Daniel de Oliveira e Maurício Tizumba -, a lista reúne artistas como Caetano Veloso, Renata Sorrah, Gilberto Gil e Chico Buarque e o jornalista Chico Pinheiro.





O documento é endereçado ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Melo, ao secretário estadual de Cultura, Leônidas Oliveira, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus. O Parlamento Mineiro, inclusive, está reunindo assinaturas dos deputados para criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o processo que culminou no aval a um empreendimento de mineração na Serra do Curral.





Confira o cronograma completo:





Cronograma Expandido Ações em Defesa da Serra do Curral