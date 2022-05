ALMG: CPI da Serra do Curral precisa de uma assinatura para sair do papel

Mineração na Serra do Curral (foto) pode gerar CPI na Assembleia de Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar, na Assembleia Legislativa, o processo que culminou no aval a um empreendimento de mineração na Serra do Curral, pode sair do papel em breve. Isso porque os deputados estaduais favoráveis à investigação já têm 25 das 26 assinaturas necessárias para protocolar o requerimento que solicita a abertura da apuração.Em meio às articulações para viabilizar a CPI, grupos ligados à sociedade civil e a partidos pressionam parlamentares a subscrever o pedido de investigação. Enquanto circulam, nas redes sociais, listas com os nomes dos deputados que ainda não apoiam formalmente o comitê de inquérito, prosseguem as articulações na Assembleia. As conversas para convencer os colegas são lideradas por Ana Paula Siqueira (Rede), primeira a assinar o documento.A ideia é investigar os meandros da análise, no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), do projeto apresentado pela Taquaril Mineração S.A (Tamisa) , que pretende explorar o solo na Serra do Curral. Um dos objetivos é entender porque o licenciamento solicitado pela companhia andou mais rápido do que o processo de tombamento das famosas montanhas, ainda sob discussão no Conselho Estadual do Patrimônio Histórico (Conep) Neste momento, o arco de políticos favoráveis à investigação tem representantes de PT, PL, PCdoB, Cidadania, PSD, Pros, PV, Republicanos, Cidadania, Solidareidade e MDB."Acredito que amanhã [quinta-feira] a gente deva ter avanços nas assinaturas. Estamos com a expectativa de, muito em breve, ter condições de protocolar o pedido de CPI", diz Ana Paula Siqueira ao

Ontem, ela visitou gabinetes de deputados que ainda não assinaram o pedido de CPI. Ela entregou aos colegas materiais explicativos sobre o caso. O dossiê tem, além de matérias jornalísticas a respeito da Serra do Curral, informações sobre ações judiciais protocoladas para barrar a mineração no espaço.

"[A ideia é] sensibilizar, principalmente, os deputados que não são da Região Metropolitana - e, talvez, não tenham propriedade para entender a importância da Serra do Curral para todos nós", explica.



A Assembleia tem, também, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do tombamento da Serra do Curral. Embora a análise da proposição esteja paralisada, o texto ganhou acréscimo que revoga todas as permissões minerárias referentes às montanhas.

'Zap' de deputado do PT e pressão de ala do PSB

Embora componha o bloco de oposição a Zema e tenha dado o maior número de assinaturas à CPI - nove - o PT tem um dissidente: Virgílio Guimarães. Contrário à abertura da investigação, ele enviou, a grupos de WhatsApp com a militância do partido, um texto justificando a decisão. O conteúdo foi espalhado por assessores do deputado.



Segundo Virgílio, o pedido de investigação tem escopo equivocado. O parlamentar criticou o que chamou de "busca por culpados" e saiu em defesa de Marília Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente, pasta que coordena o Copam.



"O foco da CPI não é a devastação em curso da Serra do Curral, sua completa descaracterização, sobretudo pela mineração e pela especulação imobiliária, e a busca de soluções para isso - o que evidentemente incluiria a não permissão da nova mineração. Se assim o fosse, a CPI teria minha adesão imediata e meu trabalho para viabilizar sua instalação", opinou.



Paralelamente, no PSB, há pressão para que os três deputados estaduais da agremiação - Bernardo Mucida, Gustavo Mitre e Neilando Pimenta - assinem o requerimento em prol da abertura da CPI.



A Juventude Socialista, ala que reúne parte dos militantes da sigla, pediu que o presidente do PSB em Minas, o deputado federal Vilson da Fetaemg, convoque reunião da direção para tratar, inclusive, da adesão à comissão investigativa.



"Tal medida se faz essencial frente às defesas do PSB em seu programa e autorreforma, na qual o desenvolvimento sustentável se faz presente com alto grau de importância", lê-se em ofício do grupo.



Depois de colhidas as 26 assinaturas, o pedido pela CPI será entregue a Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia. A instalação do colegiado estará autorizada imediatamente após a leitura, em plenário, do ofício sobre o tema.



"Tão logo a gente consiga o mínimo de assinaturas, vamos procurar novamente o presidente da Casa para dialogar e articular os próximos passos", explica Ana Paula Siqueira.

CPI também pode sair na Câmara de BH

Outra CPI a respeito do caso da Serra do Curral pode vingar na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Nesta quarta, o vereador Reinaldo Gomes (MDB) começou a colher assinaturas para emplacar exame dos possíveis riscos socioambientais provocados pelo empreendimento da Tamisa Reinaldo já conseguiu o apoio de Duda Salabert (PDT) e Gabriel Azevedo (sem partido). Agora, ele precisa conquistar mais 11 assinaturas para encaminhar o pedido à presidente do Legislativo belo-horizontino, Nely Aquino (Podemos)."Estamos falando aqui da contaminação do meio ambiente e dos recursos hídricos. Nossa preocupação é com a saúde e com o meio ambiente", justificou o emedebista.Mais cedo, um pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para barrar a mineração foi negado