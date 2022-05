Lula chama Bolsonaro de 'fanfarrão': 'Conta no mínimo 7 mentiras por dia'

Kalil afirma que quer uma 'aliança formal com o presidente Lula'

Ciro Gomes rejeita vitória de Lula no 1º turno: 'Terrorismo eleitoral'

"Esse presidente da República é um fanfarrão. Ele só sabe contar mentiras nesse país. É por isso que ele não dá entrevista. Ele faz live. Ele conta no mínimo 7 mentiras por dia. Um presidente não teve coragem de colocar uma lágrima nos olhos por causa das mulheres e homens mortos [pela COVID] neste país. Ele não se importou com as mortes. Ele dizia que quem tomasse vacina iria virar jacaré, gay, mulher…”, disse o ex-presidente.