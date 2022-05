Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem menor rejeição entre os candidatos

Lula é o candidato à Presidência com menor índice de rejeição (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/Agência Brasil/Governo SP/Alan Santos/PR) pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/5) , aponta que entre os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o menor índice de rejeição. Enquanto Jair Bolsonaro (PL) , João Doria (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) têm mais de 50% de rejeição, o petista tem 43%.









O índice de rejeição de Bolsonaro tem caído desde fevereiro deste ano, quando alcançou 66%. Já a porcentagem de Lula, principal adversário do presidente, tem oscilado entre 42% e 43% desde dezembro de 2021.





Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11/5) mostra índice de rejeição dos candidatos à presidência (foto: Divulgação/Genial/Quaest)

Segundo a pesquisa, Lula continua com uma folga em relação ao segundo colocado, Bolsonaro, nas intenções de voto. O petista está na frente com 46% das intenções, enquanto o chefe do Executivo, que tenta reeleição, está com 29%. Já no segundo turno, Lula venceria em todos os cenários.





Confira a pesquisa completa:













O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de maio e contou com dois mil entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.