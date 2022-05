Pacheco cobra Petrobras contra alta nos preços dos combustíveis

AM

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) cobra contribuição da Petrobras para redução do preço do combustível (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reuniu-se nesta quinta-feira (12/5) com os secretários da Fazenda dos estados para discutir como conter a alta dos combustíveis. Para ele, é fundamental que a Petrobras contribua para a solução do problema.









Bolsonaro sobre margem de lucro da Petrobras: 'Está gordíssima' Pacheco concedeu entrevista coletiva depois do encontro. Ele ressaltou que a empresa deve cumprir “sua finalidade social, de fazer com que os preços dos combustíveis não sofram tanta alteração para mais como está acontecendo no Brasil”.



LEIA MAIS 04:00 - 07/05/2022 Bolsonaro critica, mas Petrobras avisa que manterá preços do mercado

15:58 - 11/05/2022 Remédios e combustíveis puxam alta da inflação na Grande BH em abril

08:00 - 10/05/2022 Petrobras anuncia alta de 8,86%nos preços do diesel nas refinarias



“A conta de reestabilização, ou de equalização, se utiliza de várias receitas, mas principalmente dos dividendos da Petrobras à União. Esses dividendos hoje são estratosféricos, muito além da média mundial para uma empresa desse segmento. Que isso possa ser revertido para a sociedade”, afirmou. O senador também apontou que a Casa aprovou uma proposta para criar uma “conta de equalização”, que usaria os dividendos da Petrobras pagos à União para baratear os produtos.“A conta de reestabilização, ou de equalização, se utiliza de várias receitas, mas principalmente dos dividendos da Petrobras à União. Esses dividendos hoje são estratosféricos, muito além da média mundial para uma empresa desse segmento. Que isso possa ser revertido para a sociedade”, afirmou.



“Não é confisco, nem fundo, é uma conta de equalização para que a União possa contribuir para a reversão disso para a sociedade e àqueles que dependem de combustível para sobreviver, como caminhoneiros e motoristas de aplicativo”, continuou.



Ainda para Pacheco a Petrobras tem de ser reconhecida como um ativo nacional e uma empresa bem-sucedida, mas que também deve contribuir para diminuir o preço dos combustíveis.