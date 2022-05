Remédios e combustíveis puxam alta da inflação na Grande BH em abril

Alimentos e bebidas tiveram variação de 1,52% em abril na Grande BH (foto: Helena Pontes/Agência IBGE)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no Brasil, fechou abril em 1,06% na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O índice foi o mesmo registrado no país e inferior ao registrado em março, de 1,44%. O levantamento foi divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira (11/5).

A variação nos últimos 12 meses na Grande BH foi de 11,51%. Em abril do ano passado, a variação foi de 0,43%.

Na comparação com outras regiões pesquisadas pelo IBGE, a Grande BH teve a quinta maior variação, junto de São Paulo, ficando atrás de Rio de janeiro (1,39%), Belém (1,21%), Porto Alegre (1,13%) e Recife (1,12%)





Os principais impactos na inflação vieram da saúde e cuidados pessoais (2,52%), transportes (1,92%), artigos de residência (1,76%), vestuário (1,64%) e alimentação e bebidas (1,52%).





Dentro da saúde e cuidados pessoais, a maior variação ocorreu nos antidiabéticos (11,24%), anti-infecciosos e antibióticos (8,24%), produtos farmacêuticos (8,02%), anti-inflamatório e antirreumático (7,21%) e dermatológicos (6,88%)





Nos transportes, a inflação foi puxada, sobretudo, pelo aumento no etanol (8,08%), no diesel (4,44%) e na gasolina (3,13%), além do seguro voluntário de veículo (7,09%).





Por fim, os móveis para copa e cozinha (3,14%) elevaram a variação nos artigos de residência.

A queda mais acentuada nos preços ocorreu na Habitação (-1,78%), que se deveu principalmente à energia elétrica residencial (-6,90%). A partir de 16 de abril, passou a vigorar a bandeira tarifária verde, sem cobrança extra na conta de luz, com impacto de -0,32p.p.