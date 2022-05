Kalil afirma que quer "aliança" formal" com Lula e ataca governo Zema

(foto: TV ALTEROSA/REPRODUÇÃO)

O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) disse ontem que ainda espera fazer aliança formal com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende disputar o Palácio do Planalto. “O que o candidato Alexandre Kalil quer é uma aliança formal com o presidente Lula. O que não quero é ir sem mão dada, sem aliança [com o Lula], porque isso tecnicamente prejudica uma campanha. Há um esforço muito grande da oposição de tentar minar essa aliança”, afirmou Kalil durante sabatina realizada ontem pela Folha de S. Paulo e pelo UOL. Na terça-feira, Kalil participou também do “1 Centavo Podcast” da TV Alterosa/Sul e Sudoeste de Minas, quando criticou a gestão de Romeu Zema.

O pré-candidato confirmou que foi convidado para conversar com Lula durante a passagem do ex-presidente por Belo Horizonte, na segunda-feira. Na terça-feira, ele negou, pelas redes sociais, ter dado “bolo” no ex-presidente. “Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo”, escreveu Kalil, em resposta às especulações de que ele teria evitado um encontro com o petista.

Durante a sabatina, ele voltou a falar sobre o assunto. “Pelo tamanho do presidente Lula, ninguém dá bolo nele. Quem dá bolo é malcriado, não cumpre o dever e não vai ao encontro que marcou. Como não houve nada marcado, então não houve bolo”, disse o ex-prefeito.

Kalil não participou do evento com Lula no Expominas na segunda-feira, em meio ao impasse entre o PSD e o PT. Segundo ele, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estão conversando sobre a aliança. Neste momento, o desafio de Lula é garantir espaço na chapa com Kalil, mas existe o impasse na candidatura ao Senado, porque o PSD quer lançar Alexandre Silveira e o PT, Reginaldo Lopes. Outro empecilho é o desejo dos deputados federais do PSD por Minas Gerais de apoiarem a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Durante sua passagem por Belo Horizonte na segunda e na terça-feira, Lula se reuniu com correligionários e lideranças do PT e pediu esforços do partido para a formalização da aliança com Kalil em Minas. O petista precisa de um palanque forte em Minas para consolidar sua liderança na preferência do eleitorado, conforme apontam as pesquisas de intenção de voto, nas quais ele está com ampla vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Novas críticas ao governo Zema

O pré-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), participou do “1 Centavo Podcast” da TV Alterosa/Sul e Sudoeste de Minas. Durante a entrevista, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou a gestão de Romeu Zema (Novo). O pessedista disse que o pagamento de salários virou “mote político”. Depois de cinco anos e meio de atrasos e parcelamentos, em agosto de 2021, o Executivo estadual passou a quitar os vencimentos no quinto dia útil, o que virou pauta recorrente nos discursos de Zema. “Enquanto nós mineiros pensarmos que pôr salário em dia e pagar décimo terceiro é proposta de governo, o estado não se tornará o que ele merece ser. (...) À frente da prefeitura, eu não paguei um dia de salário atrasado e antecipei todos os décimos terceiros, com exceção do ano da pandemia”, disse Kalil, mas sem citar o nome de Zema.

Durante o podcast, Kalil definiu o rumo de sua campanha. “Eu não quero reinar, não reino, eu governo”, afirmou, ressaltando que sua meta para tentar se eleger tem a mesma base que o fez ocupar a principal cadeira do Executivo da capital do estado: o compromisso com a verdade. “Na minha primeira campanha, eu tinha apenas 20 segundos de TV, suficientes para falar a verdade. Para enrolar é que você precisa de muito tempo. O povo acreditou que eu faria um bom governo. Então, agora, essa é a mensagem que quero levar”, disse. “O binômio da minha campanha será saúde e infraestrutura. Não haverá força humana capaz de me deter nisso”, emendou.

Ele falou de sua gestão também, inclusive, sobre a ocupação dos espaços públicos. “Caso a gente não ocupe debaixo do viaduto, o traficante vai ocupar. Então, coloca lá hip-hop, conjuntos, músicas. O que protege a cidade e o estado é a ocupação do bem. Essa é a nossa proposta”, afirmou.

O ex-prefeito disse também que, quando assumiu o Executivo de BH, fez ma ampla redução no funcionalismo público. “Foi muito difícil, pois, de cara, mandei 3.500 funcionários embora. Era uma estrutura absolutamente inchada. Tínhamos, considerando as regionais, quase 30 secretarias. Reduzimos para 15 ou 17, não me recordo bem. Reformulamos a equipe, e 90% dos secretários eu não conhecia”, lembrou.

Agora, em novo capítulo na política mineira, o também ex-comandante do Atlético sugere um novo olhar para a população, com melhor destinação de recursos públicos. “O governo de Minas diz, em seu site oficial, que está disponibilizando por ano um orçamento de R$ 81 milhões para atender 2,7 milhões de famílias. É um belo número, apesar da pobreza em Belo Horizonte. No entanto, isso dá R$ 30 por família a cada ano”, refletiu, explicando que os valores são referentes a uma ação social do governo. “Deve ser para dar um copo de ki-suco para cada um”, ironizou.

Conforme o pré-candidato, o governo mineiro tem R$ 35 bilhões em caixa. “Só para um negócio é dada isenção anual de R$ 1 bilhão para dois ou três empresários. Com esse valor (investido em ação social), o auxílio passaria de R$ 30 para R$ 300”, avaliou Kalil, enfatizando que Minas “quebrou nos últimos três mandatos” – uma referência às gestões de Zema, do PT e do PSDB.

Para Kalil, quem assumir o Executivo nacional “terá uma dívida com Minas”. “Aqui é o segundo colegiado eleitoral do país”, pontuou o ex-prefeito, após dizer que o governador tem que saber impôr respeito. “Eu sei a importância de ser governador de Minas. O presidente da República tem que me respeitar, seja ele Lula, Bolsonaro ou Ciro.”

Petista chama Bolsonaro de mentiroso

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, ontem, em discurso em Juiz de Fora, Zona da Mata, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) só fala “em golpe”. "Bolsonaro não sabe o que está fazendo. Está falando em golpe todo dia. Ele vai ver o golpe. Ele vai sofrer o golpe dia 2 de outubro. O povo brasileiro vai dar um golpe nele. O primeiro golpe democrático, sem fuzil e sem metralhadora. O golpe da eleição democrática", afirmou. Para Lula, Bolsonaro é um “fanfarrão”. “Ele só sabe contar mentiras neste país. É por isso que ele não dá entrevista. Ele faz live. Ele conta no mínimo sete mentiras por dia”, declarou. “Um presidente não teve coragem de colocar uma lágrima nos olhos por causa das mulheres e homens mortos neste país. Ele não se importou com as mortes. Ele dizia que quem tomasse vacina iria virar jacaré, gay, mulher", afirmou.

O ex-presidente disse ainda sentir vergonha do país de Jair Bolsonaro e falou que caso seja eleito, terá muito trabalho pela frente. "Vou voltar com mais vontade, experiência e disposição e fazer mais do que eu já fiz, porque sinto vergonha de ver que o país, 12 anos depois, ao invés de ter avançado para o padrão da Noruega e da França, retrocedeu a um padrão de país mais pobre", ressaltou. "Chegamos a ser a sexta maior economia do mundo e hoje somos a décima segunda. Foi no nosso governo que as camadas mais pobres tiveram quase 20% de aumento real a mais do que a chamada parte mais rica da sociedade", afirmou.

O petista participou de encontro com 26 reitores da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em Juiz de Fora. Ele defendeu que a universidade não pode ser um centro de luxo produzido por ela própria, mas deve se "abrir para a sociedade". "As pesquisas devem ser transformadas em produtos industrializados. Não é possível alguém fazer uma tese acadêmica extraordinária e ela ficar guardada numa gaveta e não transformar aquilo num produto para o bem da humanidade e do país", afirmou. (BLR)