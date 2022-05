Globo é condenada a pagar indenização a acusado de hackear celular de Moro

Sergio Moro (foto: Mauro Pimentel/AFP) A TV Globo foi condenada, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil para Danilo Cristiano Marques, um dos suspeitos de participar do ataque de hackers no celular do ex-juiz Sérgio Moro e de outras autoridades.





Segundo o processo, revelado pelo colunista Rogério Gentile, do Uol, o motivo da condenação seria a publicação de uma matéria no portal g1 afirmando que Danilo tinha uma condenação por roubo, o que não é verdade, de acordo com a defesa de Danilo, que pontou a ficha limpa do homem, sem antecedentes criminais.





No processo, a TV Globo se defendeu dizendo que não deveria ser culpada pelo erro, pois a informação havia sido concedida pelas autoridades que cuidavam do caso. A justiça não aceitou o argumento.





A Empresa Paulista de Notícias, que edita o portal A Cidade On, também foi condenada a pagar o mesmo valor pela veiculação da informação incorreta e usou do argumento ao informar que a informação foi reproduzida da Polícia Federal.





A decisão ainda cabe recurso.