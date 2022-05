Bolsonaro chama Lula de 'nine' e diz que eleição 'pode ser conturbada'

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (16/5), que o Brasil pode ter eleições presidenciais "conturbadas". A declaração ocorreu durante discurso a empresários no Apas Show, um evento de supermercados em São Paulo.













"O Brasil tem jeito, vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Podemos ter uma outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição de que elas não foram limpas? Não queremos isso. Vocês sabem o que o Brasil precisa”, disse.





Bolsonaro também criticou a revisão do marco temporal das terras indígenas pelo Supremo e ameaçou não cumprir a decisão caso seja favorável a novas demarcações. Proferindo palavrões, ele disse ainda que restaria "entregar a chave" da Presidência nas mãos do Supremo Tribunal Federal ou ainda "não cumprir a decisão".





"Eu sei que não deveria falar. Mas temos no Brasil o equivalente à Região Sudeste demarcada como terra indígena. Só para lembrar: São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Olha o tamanho da área. Isso demarcado como terra indígena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fachin luta de todas as maneiras para aprovar o novo marco temporal. O que é isso? Leva-se em conta não mais o limite final de ocupação de terras por indígenas, mas fica sendo para a vida toda. De imediato, caso seja aprovado, nós teremos além da região Sudeste, uma área equivalente a região Sul demarcada como terra indígena e, pela localização geográfica, teremos mais uma área do tamanho do estado de São Paulo inviabilizada para o agronegócio. Acabou. Acabou, porra!".









"Não devemos medir palavras para defender o nosso Brasil. Ficam alguns de frescura: 'Ele fala palavrão'. Então, vota naquele do passado que falava bonito e ferrava vocês! A minha passagem de vida militar me fez usar alguns palavrões de vez em quando. Eu peço desculpa aos senhores, mas é uma realidade. O que sobra para mim se o Supremo aprovar isso daí? Eu tenho que pegar a chave da Presidência, entregar lá no Supremo e falar: 'Toma, é de vocês'. Ou falar: 'Não vou cumprir'. O que que eu faço? Isso não é minha vida, é de vocês todos", completou.





Em seguida, voltou a acenar ao empresariado pelas eleições de outubro.





"O meu juramento tenho certeza que é o mesmo de vocês, é dar a vida pela nossa liberdade. Nós não podemos esperar chegar 2024, 2025, olhar para trás e pensar: 'O que nós não fizemos em 2022 para o Brasil estar essa merda que está hoje?'. O linguajar é esse. Tem que chocar", defendeu.





Bolsonaro disse ainda que o senador Jaques Wagner (PT-BA), que atua na pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem conversado com embaixadores para falar sobre a posse do petista e ironizou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









"Eu vejo hoje na mídia que o nosso querido Jaques Wagner já está entrando em contato com embaixadores sobre a posse do Lula. Quem está dando essa certeza para ele? Eu acho que não é o nosso inexpugnável TSE. Quem está dando essa certeza para ele? Quem eles querem enganar?", acrescentou.





O presidente também reclamou que o TSE não tenha acatado as sugestões apresentadas pelo Ministério da Defesa. Nenhuma delas foi acolhida, mas foi feita a ressalva de que algumas poderão ser incorporadas futuramente. "A alma da democracia é o voto. O TSE convida as Forças Armadas. Elas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para você entender? Se pegar uma peneira de um metro de diâmetro, tem mais vulnerabilidade que essa peneira. (As FA) Fazem seu trabalho, apresentam as sugestões, não valem as sugestões", criticou.





Por fim, apelidou Lula de "nine", o imitou com as mãos, baixando um dedo mindinho e disse que, caso o PT volte ao poder, o país levará 50 anos para se recuperar.





"Eu vi o 'nine' falando aí que eu vou perder a eleição e vou perder a minha família toda. Tá achando que vai me intimidar, pô? Dando recado? Ou nós decidimos no voto para valer, contabilizado, auditado ou a gente se entrega. E se se entregar, vai levar 50 anos ou mais para voltar a situação que está hoje em dia. Não sou o fodão, não, mas creio que já dei provas mais que prova suficiente a todos que a gente tem que conduzir com pulso firme o destino do Brasil".