'Por Deus que está no céu: nunca vou ser preso', diz Bolsonaro em São Paulo

Nesta segunda (16) Bolsonaro voltou a dizer que 'nunca será preso' (foto: Keno GEORGE / AFP)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (16/5), que "nunca" será preso. A declaração foi dada em São Paulo (SP), durante evento ligado ao setor de supermercados. O pré-candidato à reeleição afirmou, ainda, ser "imorrível" - em menção à facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018."A liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Vamos entrar agora no evento de hoje. Porque em mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Até já falam que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu: eu nunca vou ser preso. Não estou dando recado para ninguém", disse.Bolsonaro falou que, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília (DF), sente-se como um "prisioneiro sem tornozeleira eletrônica"."Entendo que isso é uma missão. Temos que tentar mudar o Brasil, não temos outra alternativa. O que tentaram nos roubar em 1964, tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas; hoje, pelas canetas: liberdade de expressão".O número de inquéritos que mencionam Bolsonaro cresceu exponencialmente desde que ele assumiu a presidência. Ele está citado, por exemplo, em uma apuração do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre ataques ao sistema eleitoral. Na semana passada, a peça f oi juntada à investigação que trata de possíveis milícias digitais antidemocráticas . A ordem veio de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte.Em 7 de setembro do ano passado, na Avenida Paulista, em São Paulo, durante protesto de tendências golpistas, Bolsonaro já havia falado que nunca seria detido "Àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Só vou sair preso, morto ou com a vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória pertence a todos nós", afirmou, à época.