Bolsonaro diz que ministro Sachsida tem carta branca na Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou neste domingo (15/5) comentar uma eventual troca no comando da Petrobras. Em conversa com jornalistas, o chefe do Executivo disse que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, tem autonomia para fazer qualquer alteração.

“Mas confio 100% no Sachsida e tenho certeza de que ele será um bom ministro. Assim como o Bento [Albuquerque] foi. Mas, por uma questão pessoal, pediu para sair”, complementou.

Desde que Sachsida assumiu o ministério de Minas e Energia, integrantes do alto escalão da pasta passaram a cogitar a saída de José Mauro Ferreira Coelho da presidência da Petrobras.

Preços

No início de maio, a Petrobras reportou um lucro líquido de R$ 44,5 bilhões de janeiro a março de 2022 em meio à política de preços atrelada ao valor do barril de petróleo no mercado internacional.



Em contrapartida, o consumidor conviveu com sucessivos aumentos no preço médio dos produtos derivados do gás e do petróleo no Brasil.



Conforme a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Brasil registrou 29,8% de aumento na gasolina e 55,8% no diesel no intervalo de 12 meses entre março de 2021 e 2022.



Gasolina - R$ 5,59 para R$ 7,26*

Diesel - R$ 4,33 para R$ 6,75*



*Dados levantados pela ANP em 18 de março de 2022

José Mauro tomou posse à frente da estatal no dia 14 de abril, em substituição a Joaquim Silva e Luna. A liderança da empresa também foi conduzida por Roberto Castello Branco.