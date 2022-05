Tanqueiros descartam greve e dão 30 dias para Petrobras rever reajustes

Tanqueiros darão prazo de 30 dias para Petrobras se explicar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Sindicato dos Transportadores de Combustíveis Derivados do Petróleo de Minas Gerais (Sindtanque-MG) votou nesta sexta-feira (13/5), pela não realização da greve geral em protesto pelo aumento de 8,8% do diesel anunciado pela Petrobras no início da semana. A categoria decidiu por dar mais 30 dias de prazo para que a estatal nacional explique a atual política de preços e sugerir mudanças nos combustíveis.





De acordo com o sindicato, o prazo será o mesmo dado para que o governo de Minas faça proposta para a redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Recentemente, a categoria reivindicou que o Estado reduzisse a alíquota de 15% para 12% sobre os combustíveis.





A assembleia foi realizada na sede do sindicato, em Betim, e contou com a participação de lideranças do setor. No início da semana, os trabalhadores cogitaram fazer greve para pressionar o governo para novas mudanças . Agora, uma nova paralisação não está descartada a partir de junho.





"Após 30 dias, se não houver proposta do governo federal e do governo estadual em trazer uma redução, a categoria pode cruzar os braços no cenário nacional", afirmou o presidente do Sindtanque, Irani Gomes.









O efeito do aumento do diesel é em cascata, com impacto diversos nos gastos do transporte rodoviário. Por isso, um aumento de cerca de 20% dos atuais custos operacionais já é esperado, que deve ser repassado para o consumidor.





O último reajuste do preço do combustível ocorreu há pouco mais de 60 dias. No último anúncio da Petrobras, a gasolina e o GLP tiveram seus preços mantidos. A Petrobras afirma que a alta é motivada pelo aumento da demanda global do diesel acima da oferta, com uma valorização maior que a do petróleo.