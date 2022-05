Alta do diesel: tanqueiros de Minas podem votar greve até o fim da semana

Tanqueiros sinalizam com possibilidade de greve devido ao aumento do diesel nas refinarias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os transportadores de combustíveis de Minas Gerais acenaram nesta terça-feira (10/5) que marcarão uma assembleia, provavelmente no fim da semana, para discutir a possibilidade de greve no setor. A razão se deve ao aumento de 8,8% no preço do diesel nas distribuidoras anunciado pela Petrobras

Nesse sentido, o combustível, que antes custava R$ 4,51 por litro, vai passar para R$ 4,91 nas refinarias.





“Se não conseguirmos equilibrar as contas, existe a possibilidade de greve”, afirma o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sinditanque-MG), Irani Gomes.









O efeito do aumento do diesel é em cascata, com impacto diversos gastos do transporte rodoviário. Por isso, um aumento de cerca da 20% dos atuais custos operacionais já é esperado, que deve ser repassado para o consumidor.





“Quando se tem um aumento no combustível, automaticamente aumentam os insumos. Os caminhões usam lubrificantes, arla, pneus e oficina. Tudo passa a ser mais caro. A gente fica com uma defasagem de 20% a 25%”, explica Irani.





O último reajuste do preço do combustível ocorreu há 60 dias. No último anúncio da Petrobras, a gasolina e o GLP tiveram seus preços mantidos. A Petrobras afirma que a alta é motivada pelo aumento da demanda global do diesel acima da oferta, com uma valorização maior que a do petróleo.