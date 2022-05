Pix bate recorde de transferências: saiba como evitar golpes (foto: Foto de Anete Lusina no Pexels)



O Pix, meio de pagamento instantâneo do Banco Central, bateu um novo número recorde de transações na última sexta-feira (6/5). Em um dia, foram registradas 73,2 milhões de operações. A popularidade e facilidade do Pix tem atraído muita gente, inclusive golpistas, que aproveitaram a febre para conseguir dinheiro fácil.

Como acontece o golpe do pix?

“Alguns golpistas têm acesso ao número de telefone e fotos das pessoas, sejam por meio de anúncios, sites de compra e venda e até redes sociais, e conseguem também o telefone de algum contato, parente ou amigo. Assim, eles enviam uma mensagem para o conhecido da vítima e solicitam uma transferência via “Pix”, se passando por outra pessoa”, explica o delegado Eric Brandão, titular do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais.









Além dessa, também existem outras formas mais rebuscadas do golpe. A clonagem do WhatsApp, criação de QR Code e links falsos para roubar dados são outras formas conhecidas do golpe do Pix.

Como identificar o golpe?

De acordo com o delegado, “telefonemas que exigem de forma imediata transferência de valores, bem como sujeitos que nunca se comunicam através de chamadas de voz ou vídeo, sempre por mensagens” são alguns indicadores de golpe.





Além disso, vale destacar que o banco nunca liga para o cliente pedindo sua senha, número do cartão ou realização de transferência.

Como evitar golpe?

Ative a “confirmação em duas etapas” nas redes sociais e nos aplicativos de telefone;

Nunca envie para qualquer pessoa o código de 6 números que venha ser solicitado;

Aceite apenas seguidores conhecidos em redes sociais e mantenha a conta restrita;

Evite publicar dados pessoais nas rede;

Não faça cadastro em site desconhecidos;

Tenha cuidado ao compartilhar a chave do seu Pix;

Sempre confira o destinatário do pagamento;

Nunca clique em links recebidos por e-mail, WhatsApp, redes sociais ou SMS para cadastro da chave do Pix;

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que se trata da pessoa;

Como agir em caso de golpe?

Procure a Delegacia de Polícia mais próxima da sua residência ou a Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e registre a ocorrência policial;

Comunique oocorrido ao gerente de sua conta bancária;

Comunique ou divulgue aos amigos e grupos para que não façam transferências bancárias;

Denuncie o contato suspeito no próprio aplicativo através do e-mail, informando o ocorrido;