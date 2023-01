Copam aprova instalação de fábrica da Heineken em Passos

Heineken aguardou dez meses pela licença ambiental, que finalmente saiu na manhã de hoje (foto: Patrick Hertzog - AFP)

O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou nesta quinta-feira (26/1) a licença que permite a instalação da fábrica da Heineken em Passos , no Sudoeste de Minas Gerais. Foram sete votos favoráveis e um contrário. O colegiado também deu aval às condicionantes impostas à cervejaria para começar a operar oficialmente.Os conselheiros das secretarias de Estado de 'Desenvolvimento Econômico', 'Infraestrutura e Mobilidade' e 'Fazenda' votaram a favor, assim como os representantes da Codemig, Fiemg, Siamig e OAB/MG. O único voto contrário foi da conselheira da UNA, Fernanda Raggi, argumentando que o projeto precisa de mais discussões. Estavam ausentes os conselheiros que representam a Segov, o CREA, Mover e Appa.Os principais entraves estavam relacionados ao volume de água necessário para abastecer o empreendimento - 475 mil litros por hora - às compensações para mitigar os impactos de cortes de vegetação que precisarão ocorrer no bioma Mata Atlântica e às estradas.Inicialmente, a Heineken construiria a fábrica em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, porém uma disputa jurídica fez a cervejaria desistir do negócio, uma vez que o local escolhido ficava em um sítio de arqueologia.Em 27 de abril, o Grupo Heineken anunciou a cidade de Passos como a localidade que receberia sua nova cervejaria no Brasil. Mais de 200 municípios disputaram a sede, sendo que Uberaba e Uberlândia chegaram a ser cogitadas. Ao optar por Passos, a empresa levou em conta a localização e os incentivos para instalar a sua nova fábrica.Essa será a unidade produtiva mais sustentável da empresa até aqui e a primeira a ser pensada e construída do zero pelo Grupo Heineken. Com previsão de inauguração até 2025, a nova operação empregará 350 pessoas, além de gerar aproximadamente 11 mil empregos indiretos, e produzirá as marcas puro malte, como Heineken e Amstel.Desde o anúncio da saída de Pedro Leopoldo, a Heineken levou em consideração critérios fundamentais como disponibilidade hídrica, desenvolvimento socioeconômico local - respeitando o patrimônio histórico e cultural local e priorizando o distanciamento de unidades de conservação ambiental - e a facilidade logística para o abastecimento do estado de Minas Gerais e da região Sudeste.Esta será a primeira fábrica da Heineken em Minas. A empresa garante que será abastecida com 100% de energia de fontes renováveis, com meta para neutralizar emissões de carbono. Também está prevista a instalação de sistema de abastecimento para ampliar a captação de água existente - o que a Heineken considera como "legado para a comunidade".A cidade de Passos também já está dentro do programa de geração distribuída de energia verde da marca Heineken. Todos os moradores do município terão acesso à energia renovável a partir de um cadastro simples e de forma 100% digital na plataforma da marca, sem necessidade de instalação em casa. Já foram inscritas mais de 400 pessoas.