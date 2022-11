Passos ganha sete novos empreendimentos imobiliários com a Heineken

Faltando 3 anos para entrar em operação, fábrica da Heineken movimenta o mercado imobiliário em Passos (foto: Patrick Hertzog (AFP)) A instalação da CERVEJARIA Heineken em Passos deve mesmo mudar o panorama imobiliário da cidade. Prova disso é que o Conselho Municipal da Cidade (Concid) analisou e aprovou 7 novos empreendimentos no município. Com isto, novos 2.434 lotes estarão à venda para a população nos próximos meses. Um dos empreendimentos é comercial e fica nas proximidades de onde será instalada a indústria da Heineken, assim como um loteamento também será naquela região.









“Nosso objetivo é tornar este lugar um ponto de encontro entre as pessoas que desejam encontrar empresas de bom gosto e qualidade, ou seja, todas as empresas que participarem deste centro comercial serão bem-posicionadas no mercado e vistas como referência. Por se localizar em uma grande referência turística nacional, o empreendedor que é da Figueiredo Incorporadora e Infraestrutura, tem uma enorme responsabilidade de modernizar seu centro comercial, trazendo consigo, uma equipe de arquitetos e engenheiros especializados para realizar este grande projeto. Numa área privilegiada e com a Heineken como um propulsor também para esta região”, assegurou Marli.





A ideia é que nos 52 hectares sejam implementados hotéis, postos de combustíveis, revendas de automóveis, mall (mini shopping), todos os empreendimentos seguindo o padrão de paisagismo, roupagem e elegância que o local exige. Também terá uma área para empresas de logísticas e todo o perímetro vai receber uma ciclofaixa.





Outro empreendedor de fora que está apostando em Passos é Jorge Junqueira da Rocha Botelho Martins, Engenheiro e Sócio Fundador da Ecolar, de Ribeirão Preto, que desde 2010 atua no ramo de loteamentos e construção. O empreendimento dele também é na área próxima à Heineken e deve trazer um novo conceito de residencial popular de alto nível. O empresário adquiriu também outra área que será para uma próxima etapa de 300 mil metros quadrados.





Os empreendimentos são o Chacreamento Jardim Belvedere, com 75 lotes; o Loteamento Antônio Ávila, com outros 173; o Loteamento Nova Passos IV, com 327; o Loteamento Residencial Canto da Serra, que abre 620 lotes; o Loteamento Santa Isméria/Santa Beatriz, o maior deles com 656, e o Loteamento Viena, abrindo outros 583 lotes. Também foi aprovado o Loteamento Centro Empresarial e Comercial Ibicatu, ainda com o número de lotes não exatos