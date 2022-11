Homem tem cabeça decapitada e 4 jovens estão envolvidos no homicídio

PM conseguiu chegar aos suspeitos rapidamente (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem teve a cabeça decapitada por adolescentes na cidade de São Gotardo. Ao todo, quatro menores de idade foram detidos e um adulto foi preso em ação da Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (14/11), no município do Alto Paranaíba.





Ao chegar no local, contudo, o imóvel estava vazio, mas os pertences do morador estavam revirados. Também foi encontrado sangue pelo local. A PM, então, procurou dois irmãos gêmeos, de 16 anos, apontados como os autores das agressões contra o homem. Eles eram vizinhos, mas não estavam em casa.

Os policiais fizeram patrulhamento pela região e encontraram outros dois suspeitos, um adolescente de 17, e um jovem de 20 anos. Com eles foram encontradas roupas sujas de terra, uma máscara, um nunchaku e duas facas também sujas de terra. Ao serem questionados sobre os materiais, os dois entraram em contradições.

Os gêmeos foram encontrados poucos minutos depois e negaram envolvimento no sumiço do vizinho. Porém, com os telefones celulares apreendidos, os irmãos resolveram confessar o homicídio. Eles disseram que após terem matado o homem, cortaram sua cabeça e esconderam o corpo em um matagal próximo a uma plantação de café, nas proximidades da residência dos envolvidos.

Eles levaram os militares até o corpo e à cabeça decapitada. Os irmãos confirmaram que os dois suspeitos encontrados anteriormente participaram ativamente do homicídio, ajudando a segurar, amarrar, cavar e enterrar o corpo. Outro adolescente, de 15 anos, também teve participação e foi apontado pelos demais suspeitos.

Os gêmeos relataram que tudo funcionou como um tribunal do crime, amarram as mãos da vítima para trás, amordaçaram, agrediram e posteriormente a mataram.

Apesar das detenções e das confissões, a PM informou que a motivação do crime não está apurada com certeza.

O corpo da vítima foi liberado e transportado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas.