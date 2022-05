Golpe do falso aluguel; saiba o que é e como se proteger (foto: Foto de Tima Miroshnichenko no Pexels)



Um inquilino aluga um imóvel e, quando chega no lugar, descobre que o imóvel não existe e que o pagamento não foi feito para o proprietário, mas para um golpista. Chamado de ‘golpe do falso aluguel’, o crime pode transformar o que seria uma viagem para lazer em um verdadeiro prejuízo. Um inquilino aluga um imóvel e, quando chega no lugar, descobre que o imóvel não existe e que o pagamento não foi feito para o proprietário, mas para um golpista. Chamado de ‘golpe do falso aluguel’, o crime pode transformar o que seria uma viagem para lazer em um verdadeiro prejuízo.









Por isso, é importante ter cautela na navegação da internet, orienta o delegado Renato Nunes Guimarães, titular da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor. Em nome da Polícia Civil, orienta consumidores a “sempre desconfiarem de proposta e preços mais baixos praticados por pessoas e empresas em redes sociais”.





Nesta terça-feira (3/5) as redes sociais da pousada Santa Vila na Serra do Cipó (MG) foram hackeadas por criminosos que passaram a divulgar ofertas muito abaixo dos valores em nome da empresa. Vítimas do golpe transferiram o pagamento via Pix para os criminosos e só perceberam que se tratava de um golpe quando, ao ligar para o estabelecimento, os funcionários demonstraram total desconhecimento da reserva.





O delegado orienta que nessas situações a vítima “registre a ocorrência policial e faça uma contestação no seu banco de origem visando a restituição dos valores”.

Dicas para evitar golpe

Desconfie de aluguéis com preço muito baixo;

Confirme a existência do imóvel no endereço informado;

Faça contato direto com o proprietário e evite as redes sociais ou aplicativos de mensagens;

Verifique a avaliação e comentários de clientes sobre o serviço;

Se possível, visite o lugar antes de fechar a proposta;

Não faça pagamento antecipado antes de verificar que o imóvel existe e que está em contato direto com o proprietário;

Privilegie aluguel por meio de imobiliárias de confiança;

Em caso de intermédio por corretoras, mantenha contato pessoal e direto com o proprietário;

Formalize o négocio com um contrato;