Alta de preços prejudica consumidores; saiba como economizar

Alta de preços e inflação prejudicam consumidores (foto: Foto de Karolina Grabowska no Pexels)

Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados nesta quarta-feira (4), mostram que o índice de difusão da inflação alcançou 78,7% em abril. Porcentagem é a maior registrada desde fevereiro de 2003.









Rozana Nunes enfrenta desafios para manter restaurante com o aumento dos preços dos produtos. A moradora de Belo Horizonte começou seu negócio há um ano, fazendo marmitas para entrega. Com o abrandamento da pandemia houve queda nas demandas e decidiu vender o prato feito, no entanto, as dificuldades com as despesas continuam.





"Cada dia que vou ao supermercado, sacolão e no açougue comprar os ingredientes, gasto mais. Isso sem falar na energia elétrica, nas embalagens, na água. Estou segurando o máximo que posso", conta.





Rozana vai em quatro supermercados diferentes em busca dos preços mais baixos e de promoções, mas precisou traçar outras estratégias no negócio.





"Carne de boi só se pedir e com preço diferenciado", conta. "Mas o preço do frango também está subindo, então a gente vai fazendo o que pode, uma omelete, uma linguiça", completa.





Em último caso, a dona do estabelecimento diz que terá que diminuir a equipe de funcionários. Hoje ela emprega outras quatro pessoas.





Yone Fonseca também mora em BH e tem focado na redução das despesas para ganhar em qualidade de vida. A bióloga ambiental tinha trabalho fixo em empresa, mas, no início da pandemia, decidiu trabalhar como consultora autônoma em busca de maior flexibilidade de horários e mais qualidade de vida.





No entanto, por causa da instabilidade do trabalho, teve que mudar alguns hábitos para garantir uma boa renda. "Fiz ajustes dos gastos fixos. Optei por gastar melhor meu dinheiro. Então, com a economia com aluguel, gasolina e comida fora, por exemplo, passei a gastar com lazer. Com a reserva que tenho, faço viagens e mantenho uma margem de segurança", relata.

Cada centavo conta

Em tempos de alta inflação, Mário Marques, economista e professor da SKEMA Business, afirma que “cada centavo conta” e dá dicas de como economizar no dia-a-dia.