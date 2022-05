Saiba como evitar gastos com a energia elétrica apesar do tempo frio

Com o tempo frio, é preciso seguir algumas dicas para evitar gastos com energia elétrica (foto: Foto de Karolina Grabowska no Pexels)

Com a chegada do frio, consumidores gastam cada vez mais com equipamentos para se manter aquecidos. Os banhos se tornam mais longos e quentes, as secadoras, indispensáveis e os aquecedores, um conforto extra. Todos esses equipamentos consomem grandes quantidades de energia, por isso, é preciso ter atenção para não se surpreender com a conta de energia no final do mês.





Como reduzir o consumo de energia?

Desde de 16 de abril, a cobrança da bandeira Escassez Hídrica na conta de energia elétrica está suspensa, o que significa bandeira verde para todos os consumidores. No entanto, o gasto de energia deve aumentar com o clima frio e o reajuste da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que deve chegar a 24% em algumas regiões. A boa notícia é que é possível reduzir esses custos com algumas medidas simples.

O gasto de energia é calculado a partir de duas variáveis, a potência do equipamento e o tempo que ele permanece funcionando. Isso quer dzer que banhos mais quentes e longos são duas vezes um adicional na fatura final do mês. Existem duas formas de reduzir esses gastos, diminuindo a potência ou o tempo de uso do equipamento.



“Eliminar desperdício é, sem dúvida, a forma mais eficaz de economizar na fatura de rede elétrica no final do mês”, afirma Thiago Batista, engenheiro de Eficiência Energética da Cemig. Ele lista algumas dicas para evitar o desperdício e recomenda atenção especial para os equipamentos que mais gastam energia elétrica, o chuveiro e os refrigeradores.

Evitar banhos longos e reduzir a potência do chuveiro;

Evitar abrir e fechar a geladeira com frequência e checar vedação do equipamento (toda vez que o ar frio "escapa" do equipamento, ele irá gastar mais energia para refrigerar o ambiente);

Usar a luz natural sempre que possível e evitar deixar as luzes acesas em cômodos ao sair;

Desligar aparelhos quando não estão sendo utilizados;

Optar pela compra de equipamentos com Selo Procel de Economia de Energia (o selo identifica produtos com maior eficiência energética);

“Para diminuir o consumo de energia precisamos nos concentrar em duas ações. A primeira é reduzir a potência, substituindo os equipamentos por outros mais eficientes ou ainda utilizando-os em modos de menor potência (posição 'verão' do chuveiro, por exemplo). A outra é utilizar os equipamentos pelo menor tempo possível, o que inclui ações como evitar a abertura desnecessária da geladeira, o que fará com que ela trabalhe menos tempo para conservar a temperatura interna", resume.



A Enel Distribuição São Paulo detalha em seu site uma série de dicas:

Chuveiros Elétricos:





1. A recomendação é ficar o mínimo possível no banho. Os aparelhos mais comuns têm potência de, aproximadamente, 5.500W. Desta forma, o banho de 15 minutos por dia, por pessoa, para uma família de quatro pessoas, equivale ao consumo de energia de mais de 400 lâmpadas LED de 13W ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 100 na conta.

2. Se utilizarmos o chuveiro elétrico na posição morno ou verão, haverá uma economia de cerca de 30%, ou seja, R$ 30,00. Se possível, programe o banho para as horas mais quentes do dia.

Aquecedores e ar-condicionado:

3. No inverno, podem chegar a corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, conforme a utilização. Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas quando estiver no ambiente.

4. Em relação aos aparelhos de ar-condicionado, evite usá-lo por períodos longos e opte por modelos inverter, que são mais eficientes e econômicos.

Iluminação:

5. Aproveite a luz natural e abra janelas e cortinas durante o dia.

6. Ao pintar paredes e tetos, dê preferência às cores claras, que refletem melhor a luminosidade.

7. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia e aquecem menos o ambiente.

TVs e Computadores:



8. Não deixe a TV ligada sem que haja alguém assistindo.

9. Programe o timer (desligamento automático) antes de dormir, evitando que a TV fique ligada desnecessariamente.

10. No caso do computador, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização.

11. Desligue o monitor a partir de 15 minutos de inatividade.

Stand-by:

12. Desligue ou tire da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico.

13. Não deixe os aparelhos em stand-by, porque seguem consumindo energia.

Máquinas de lavar e secar:

14. Utilize a capacidade máxima das máquinas de lavar e secar.

15. Nas máquinas de lavar, fique alerta à quantidade de sabão, evitando repetir a operação de enxágue.

16. Para as máquinas que têm a função de água aquecida, a empresa recomenda não usar esse recurso.

17. Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário e com a capacidade máxima.

Geladeiras:

18. Não abra a porta da geladeira desnecessariamente para não forçar o motor do eletrodoméstico.

19. Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função.

20. Nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos.

21. No inverno, reduza a potência de resfriamento da geladeira, tendo em vista que a temperatura externa já estará mais fria.

Eficiência Energética dos equipamentos

22. Escolha eletrodomésticos de baixo consumo de energia, de preferência com selo A do Procel.

23. Procure por aparelhos com selo do Procel (no caso de nacionais), preferencialmente com alta eficiência energética, ou Energy Star (no caso de importados).

Outras dicas:

24. Sempre desligue os aparelhos ao sair de um ambiente. Nas pausas para o almoço ou intervalo, faça o mesmo.

25. Verifique periodicamente as condições da rede elétrica interna para identificar pontos de fuga de energia, que aumenta o valor da conta de luz, ou fios e cabos desencapados que podem trazer risco à segurança dos moradores.