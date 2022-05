Diesel vai aumentar em 8,8% para distribuidoras, anuncia Petrobras

Preço do diesel irá chegar a RS4,51 nas distribuidoras (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A Petrobras anunciou um novo reajuste de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras de combustíveis nesta segunda-feira (9/5). Na prática, o combustível que antes custava R$ 4,51, por litro, vai passar a custar R$ 4,91. Segundo a estatal, o preço do diesel não era reajustado há 60 dias e o novo valor já passa a valer a partir desta terça-feira (10).

“Desde aquela data, a Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica de mercado de cada produto”, afirma em nota. Os valores da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP) foram mantidos.

Segundo a empresa, a nova alta é devido ao balanço global impactado de diesel, que teve uma redução de oferta em relação à demanda e aos estoques globais abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões fornecedoras.





Esse desequilíbrio, segundo a nota, resultou na elevação dos preços do diesel no mundo inteiro, com a valorização deste combustível muito acima da valorização do petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta”, diz a nota.