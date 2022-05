Petrobras: importadores aguardam aumento de 12% na gasolina e 24% no diesel

Último reajuste da Petrobras foi há quase dois meses (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) espera um aumento nos preços dos combustíveis da Petrobras para esta quinta-feira (5/5), quando também será divulgado o balanço comercial do primeiro trimestre de 2022.A expectativa é de que haja reajuste de 12% no preço da gasolina e de 24% no diesel, que corresponderiam à defasagem no preço de paridade de importação (ppi), ou seja, à diferença entre os preços praticados no mercado interno e externo.