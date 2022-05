Dia das Mães: saiba como fazer compras seguras e evitar golpes

Como evitar golpes no Dia das Mães (foto: Foto de EKATERINA BOLOVTSOVA no Pexels)

O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal. Para este ano, a expectativa é grande para comerciantes e consumidores, mas é preciso ter cuidado. Para quadrilhas especializadas em fraudes, a data é a oportunidade perfeita para aplicar golpes.





Por isso, o consumidor deve ter cuidado redobrado com seus dados pessoais, desconfiar de promoções com grandes descontos ou ofertas duvidosas e nunca clicar em links enviados por e-mail, SMS e WhatsApp. Links maliciosos podem capturar dados pessoais resultando em golpes.



Além disso, mesmo em situações que não estejam relacionadas diretamente à compra de um produto, é preciso ter cautela. Sites e e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das artimanhas usadas pelos golpistas para enganar as pessoas e ter acesso a informações pessoais, como nome completo, CPF, número de cartões de crédito e dados bancários.



“Sempre desconfie de promoções com preços muito menores que o valor real do produto. Os criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para aplicar golpes por meio de anúncios em páginas falsas de empresas de comércio eletrônico, via SMS e WhatsApp e também em posts de redes sociais”, conta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos.



Também é comum, o golpista se passar por funcionário de bancos ou de centrais telefônicas para ter acesso a dados pessoais da vítima. Por isso, vale destacar que o banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão ou para pedir para realizar uma transferências e pagamentos.

Confira a seguir 10 dicas para fazer compras seguras e não cair em golpes neste Dia das Mães:

Desconfie de promoções com grandes descontos ou ofertas duvidosas;

Dê preferência a sites conhecidos e confira sempre se o endereço do site é o verdadeiro. Para garantir, não clique em links e digite o endereço no navegador;

Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet;

Desconfie de sites que tenham como forma de pagamentos apenas Pix e TEDs;

Nunca clique em links de promoções recebidas por e-mail, SMS, redes sociais e WhatsApp;

Desconfie de mensagens SMS informando transações que você não reconheça e pedindo para ligar para uma Central 0800;

Caso receba uma ligação, desligue e procure o gerente de sua conta imediatamente, de preferência, em outro aparelho de telefone. Lembre-se de que o banco nunca pede seus dados por telefone;

Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída;

Em lojas físicas e shoppings, passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa, sempre confira o valor antes de digitar a senha e proteja o código de segurança;

Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar o seu cartão.

Expectativa para o Dia das Mães este ano

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), a data deve impactar nas vendas de 61,3% das empresas mineiras. Os setores de livros, jornais, revistas e papelaria são os mais afetados.

A probabilidade é de que as compras e lojas físicas aumentem com a volta gradativa da vida em sociedade.

Além disso, este ano, 28% dos consumidores devem gastar mais que no ano anterior e a maioria, o mesmo valor do Dia das Mães anterior. Apenas 18% devem diminuir os gastos, mostra pesquisa.