Campanha do Dia das Mães se intensificam com a flexibilização

Com forte apelo emocional, as campanhas já começam nas principais mídias (foto: Pixabay/Divulgação)



Depois da Páscoa, as esperanças do mercado se renovam com a segunda data - a primeira para muitos segmentos - mais importante para o comércio: o Dia das Mães. Várias campanhas de grandes marcas já saíram do forno e começam a se intensificar nos próximos dias. Nos últimos tempos, com a diversificação de mídias, é necessária uma boa estratégia para alcançar o consumidor. A data, este ano, será comemorada no dia 8 de maio, com muita expectativa de bom faturamento. Como é uma data de enorme apelo emocional, o avanço da vacinação e a desaceleração de casos no país da Covid, que permite a flexibilização, anima todos os segmentos da cadeia produtiva.

Porém, é preciso ter atenção para aproveitar bem o momento. O comportamento de consumidor oscilou bastante nos dois últimos anos de pandemia. Com a volta gradativa da vida em sociedade, especialmente entre mães e filhos, dados de levantamentos mais recentes apontam para uma retomada da "normalidade". A compra em loja física de produtos como roupas e cosméticos, a comemoração presencial e em família e a TV como mídia preferencial voltaram a puxar fila na preferência do consumidor.

Dados da Rede, empresa de pagamentos do Itaú Unibanco, ajudam na comparação das campanhas do Dia das Mães para os lojistas. Em 2021, as vendas online tiveram crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Só os itens de vestuário apresentaram crescimento de 200%, considerando vendas on-line e nas lojas físicas.





FATURAMENTO Já pesquisa realizada pela Dito, empresa de CRM voltada para o varejo omnichannel, com 140 marcas de vestuário, calçados, acessórios, joias, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, alimentos, beleza, flores e presentes, reforça a importância das campanhas de Dia das Mães. Os dados mostram quase 4 milhões de compras realizadas no período em 2021, com receita de R$ 2,5 bilhões. Em 2020, foram registrados 1,5 milhão de compras com faturamento de R$ 668 milhões.





CONVERSÃO O desejo de comemorar o Dia das Mães aparece revigorado em todos os levantamentos. Entre 62% e 80% do público entrevistado afirmam que pretendem festejar a data, comprar presentes e passar o dia com as mães. O percentual de pessoas que não costumam comemorar ou pouco comemoram a data está abaixo de 18%. Pelo menos por enquanto, os estudos mostram pouca variação entre as cinco primeiras categorias de produtos preferidos para os presentes: vestuários (roupas 25% e calçados 23%) e cosméticos (perfumes e produtos de beleza - 25%) lideram o ranking e almoço, jantar ou café da manhã - 22% estão no topo da lista de desejos. Os itens de uso pessoal são os mais citados, principalmente cosméticos e peças de vestuário. E com relação às marcas, nesse segmento, Boticário lidera junto com Natura e Marisa.





LOJAS FÍSICAS À medida em que a flexibilização ao isolamento foi aumentando, o retorno às lojas físicas cresceu. No ano passado, as intenções de compra nas lojas físicas eram de 56%, enquanto no online chegava a 60%. Agora, 72% dizem preferir comprar presencialmente contra 39% que usaram a lojas online. Veja em https://my.visme.co/view/y4nj6d8x-infografico-estudo-original-dia-das-maes-2022

VENDAS Em 2022, a maioria dos consumidores deve gastar o mesmo valor do Dia das Mães anterior: 54%. Mas 28% pretendem gastar mais e apenas 18% devem diminuí-los. Não deixa de ser bom sinal para o comércio, já que as vendas no Dia das Mães cresceram em 2021 tanto no varejo físico quanto no e-commerce. Nas lojas físicas, o crescimento foi de 6% em relação a 2020, de acordo com a Serasa Experian. Já no varejo on-line, o crescimento foi de 14% no mesmo período, segundo a Neotrust. Na comparação entre 2021 e 2020, o ticket médio também foi maior. O crescimento foi de 21%, chegando à marca de R$ 477, em média, nas compras de presentes.





TV LIDERA Mesmo com toda força do digital, pelas redes sociais, quase um terço do público, ou 29%, é influenciado pelos comerciais de TV. Para completar, entre o público que considera o Dia das Mães como uma das três datas de maior gasto no ano, 65% desses indivíduos assistiram à TV aberta na última semana. O ideal, no entanto, é sempre optar por um mix de mídia, que reuniu jornal impresso, TV, rádio, revista e mídias online. Afinal, por ser uma data de forte apelo emocional há muitas formas dos consumidores demonstraram seu amor às mães. Entretanto, cabe ao mercado publicitário dar o estímulo certo para fazer a conversão acontecer, e transformar da demanda de consumo em realidade.