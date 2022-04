Dia das Mães: comerciantes de Minas acreditam que vendas devem superar 2021

Pesquisa mostra otimismo de empresários para vendas no Dia das Mães deste ano (foto: Foto de Ketut Subiyanto no Pexels)

Comerciantes mineiros estão otimistas com feriado do Dia das Mães . Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) a data deve impactar nas vendas de 61,3% das empresas do setor. Entre os impactados, 85,9% acreditam que as vendas neste ano serão melhores que as do ano passado.

O valor afetivo da data (53,7%) foi o principal motivo apontado para a expectativa por esse resultado. Por outro lado, os valores altos dos produtos (50,0%) e a crise econômica (43,8%) fazem, aproximadamente, 6,4% das empresas acreditarem que as vendas no

período serão inferiores às de ano de 2021.

O Dia das Mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. Segundo a economista Gabriela Martins, a data se destaca pelo forte apelo emocional. “A tradição de homenagear as mães nesse período é o principal fator responsável pelos bons resultados que geralmente são observados pelos empresários do setor'', afirma. Para ela, o abrandamento da pandemia deve reforçar essa tendência.

O principal setor impactado pelo feriado é o de livros, jornais, revistas e papelaria, segundo 80% dos entrevistados do segmento. Logo depois vêm o setor de tecidos, vestuário e calçados, com 75,2%, e o de móveis e eletrodomésticos, com 67,9%.