CDL/BH diz que vendas do Dia das Mães superaram as expectativas

Movimentação do comércio de BH, no Dia das Mães (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vendas no Dia das Mães foram significativas para o comércio de Belo Horizonte. De acordo com o balanço final da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), a maioria das vendas foi realizada nas lojas físicas e as compras foram parceladas. Neste atual cenário de pandemia do COVID-19, com todas as restrições e medidas de segurança, asnoforam significativas para ode. De acordo com o balanço final da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), a maioria das vendas foi realizada nas lojase as compras foram parceladas.

Segundo os empresários, as vendas para o Dia das Mães foram em sua maioria realizadas nas lojas físicas, o que representa 87,3% do total de produtos vendidos. O principal meio de pagamento foi o cartão de crédito, 71,8% das vendas. Nessa fatia, 39,8% optaram por parcelar e 32% por pagar à vista. A média de parcelamentos foi de cinco vezes.

Para a maioria dos entrevistados, o funcionamento do comércio foi o principal responsável por alavancar as vendas no período. Roupas, como indicado na pesquisa de intenção de compras , foram o principal presente de 24,6% das pessoas. Em seguida, calçados com 15,6% e utensílios domésticos, com 14%.

Dados do balanço anterior realizado nos dias 6/5 e 7/5, dias que antecedem o dia comemorativo, mostram que mais da metade dos lojistas (52,4%) realizaram promoções especiais e que essas estratégias resultaram em um aumento de 23,4% nas vendas.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, disse que "as vendas do Dia das Mães refletem diretamente a importância do funcionamento do comércio. A realização das atividades é essencial para que os comerciantes possam se manter ativos, amenizando os prejuízos e gerando empregos".

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.