Shopping centers tiveram vendas abaixo da expectativa no Dia das Mães

Movimento no shopping centers foi um pouco melhor no dia que antecedeu o Dia das Mães (foto: Pátio Savassi/Divulgação)

Asdoem 2021 trouxeram um certo alento para osna cidade detão prejudicadas pelo atual cenário de pandemia da. Entretanto, nos grandes Shoppings Centers da capital e Região Metropolitana, o resultado foidas, com pouco movimento de compradores que, com medo de ficar em locais de grande fluxo de pessoas, não foram às compras.Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), mostram que a semana queo Dia das Mães foi positiva para o comércio da capital mineira. Houve um aumento de 40,7% no volume de vendas entre 3 e 7 de maio, em comparação às semanas anteriores.O balanço realizado entre 6 e 7 de maio, mostra que mais da metade dos lojistas (52,4%) realizouespeciais para a data. Asresultaram em mais vendas para quem criou condições diferenciadas. De acordo com os, os comerciantes que realizaram promoções viram suas vendas crescerem em 23,4%, ou seja, 8,1 pontos percentuais a mais que osque não fizeram nenhuma ação (15,3%).A forma depredominante entre os belo-horizontinos foi o parcelamento (50,8%). Em média, as compras foram parceladas em sete vezes no cartão de. À vista no crédito foi a escolha de 29% dos consumidores. Em relação ao tíquete médio, as compras tiveram valor de R$157,86 por presente, de acordo com os empresários“Como já esperávamos, a data trouxe umdepara os comerciantes da cidade. Mesmo que o volume de vendas não tenha sido tão significativo quanto os anos anteriores, a data não perdeu sua força e segue como a segunda mais importante para o setor. Há também a expectativa que ao longo da semana também sejam realizadas novas compras, considerando que será um período de troca de presentes, que podem viabilizar novas”, explica o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.O Superintendente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais (Aloshopping) Alexandre Dolabella França, disse que 'nos shopping ceneters, ofoi bem mais fraco que o esperado. O único dia que teve uma maiorfoi no sábado (8/5). As vendas caíram 26,62% em comparação com o ano de 2019, visto que em Maio de 2020, o comércio estava fechado por causa das restrições da'.Alexandre ressalta que, para os shopping centers, esta queda representa um ponto muito, pois com as vendas baixas e o valor das mercadorias subindo com os, os aluguéis das lojas não podendo ser negociados e a inflação em alta, os negócios se tornam inviáveis dentro da operação do shopping.A pesquisa da Aloshopping foi aplicada em 8 e 9 de maio de 2021, em todos os grandes shopping centers de BH e Região Metropolitana. Pode-se dizer que os consumidores compraram mercadorias de menor valor agregado emao ano anterior. Outro motivo foi que, com a pandemia, não há realização festas, formaturas e eventos. Diante disso, osnão compraram, principalmente, vestuário com maior valor, impactando fortemente este"Com a diminuição do valor do auxílio, a alta na inflação e nos juros, acredita-se que as pessoas, estão com menospara gastar com vestuário e acessórios em geral. O dinheiro que recebem do governo é apenas para", explica Alexandre Dolabella.A pesquisa destaca também que o comércio não está comsustentável desde a recessão de 2014 à 2017. E nos anos atípicos de 2020 e 2021, a pandemia caiu como umno comércio físico de shopping centers.Um pontodo levantamento da Aloshopping ressalta que os empresários procuraram outras formas de, principalmente na internet, que hoje já representa 20% das vendas totais. "Com as medidas, os comerciantes tiveram que se reinventar e optar pelas vendas online. E agora com os comércios abertos novamente este novo,, serve como uma complementação da renda", afirma o superintendente.