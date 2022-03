Diesel sobe 41,5% e gasolina 25,2% em um ano em Minas Gerais

As altas médias no litro dos combustíveis foram de 18% a 40% em Minas Gerais em um ano (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Alta dos combustíveis em 1 ano segundo a ANP em Minas Gerais e em Belo Horizonte (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

As refinarias brasileiras não são suficientes para atender à demanda brasileira por combustíveis (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Alta dos combustíveis em três meses segundo a ANP em Minas Gerais e em Belo Horizonte (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

A alta dos combustíveis atingiu a todos os motoristas mineiros de 2021 para 2022, com o comparativo dos preços por litro no mês de março chegando a subir 41,5% sobre o diesel, 25,2% sobre a gasolina comum e 18,5% sobre o etanol. Nos três primeiros meses de 2022, a alta tem sido mais crítica para o transporte por caminhões e ônibus, com o óleo diesel chegando a variar, em média, 17,9% na capital e 10% em Minas Gerais (). De janeiro de 2021 a março de 2022, a Petrobras já aumentou 13 vezes o preço da gasolina e 11 vezes o do diesel, segundo levantamento do Observatório Social da Petrobras (OSP).A variação de preços foi registrada pela pesquisa por amostragem de postos feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o dia 16 de março, chegando a mais de 1.400 postos pesquisados.Embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, o preço não é definido no país, sendo cotado em dólar, no mercado internacional."O petróleo é uma commodity internacional, então o preço dele é definido no mercado internacional. Um conflito geopolítico da extensão do que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e as sanções impostas à Rússia vem trazendo muita volatilidade ao preço do petróleo, que é aquele sobe e desce. O preço do petróleo já alcançou 140 dólares e, hoje, está em torno de 100 dólares.", explica André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Ibre.O preço médio do litro do óleo diésel no estado saltou, entre março de 2021 e março de 2022, de R$ 4,272 para R$6,047. O forte aumento também é verificado em Belo Horizonte, onde o aumento foi ainda mais forte, de 50,1%, saindo de R$ 4,355 para R$ 6,54.No período de um ano, os tanques recebiam a gasolina comum por R$ 5,673 e agora o desembolso é de R$ 7,108. Em Belo Horizonte, o aumento foi ligeiramente menor, com o litro do combustível saindo de R$ 5,637 para R$ 6,99 (24%). Nos primeiros três meses do ano a variação foi de 2,3% no estado e 1,68% na capital.O etanol experimentou a menor alta em um ano, mas mesmo assim bateu 18,5% em Minas, saindo de R$ 4,082 para R$ 4,84, e 19,2% nos postos de Belo Horizonte, de R$ 4,068 a R$ 4,85. Por outro lado, de janeiro a março o combustível verde experimentou redução de valor nas bombas de 7,2% no estado, de R$ 5,217 para R$ 4,84, e de 7,8% em BH, baixando de R$ 5,266 para R$ 4,85.Atualmente, cerca de 92% de tudo que é refinado no país é composto por petróleo brasileiro. Os outros 8% ainda precisam ser importados. Toda a produção das refinarias nacionais, no entanto, não é suficiente para abastecer o mercado interno.Em Minas Gerais, os preços mais altos por litro de combustíveis foi de R$ 8,199 para gasolina, R$ 6,397 para o etanol e R$ 7,339 pelo diesel. Os preços mais excessivos na capital mineira, segundo a última amostragem da ANP, foram de R$ 7,69 para a gasolina, R$ 5,297 para o etanol e R$ 6,54 para o diesel.A carga tributária que incide sobre o preço final ao consumidor também contribui para os aumentos e varia de estado para estado, sendo a Petrobrás responsável por 36% do preço, o ICMS cobrado por estados ampliando em 27% a adição de etanol anidro representando 13%, a logística de distribuição valendo 14% e 10% sendo a Cide, PIS/Pasep e Cofins.O Brasil produz 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, segundo a ANP. Dá e sobra para o consumo de derivados no país. E não é de agora. Em 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência. Na época, a produção nacional era bem menor, cerca de 1,8 milhão de barris por dia. No entanto, ainda importamos gasolina e derivados de petróleo.