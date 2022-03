Entenda por que a gasolina está tão cara no Brasil

Nunca foi tão caro encher um tanque de gasolina no Brasil. A disparada dos preços dos combustíveis impacta na economia e afeta o seu bolso. Nunca foi tão caro encher um tanque de gasolina no Brasil. A disparada dos preços dos combustíveis impacta na economia e afeta o seu bolso.





Neste vídeo você vai entender por que, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, o Brasil não consegue garantir um preço baixo de combustíveis para os consumidores.





De janeiro de 2021 a março de 2022, a Petrobras já aumentou 13 vezes o preço da gasolina e 11 vezes o do diesel, segundo levantamento do Observatório Social da Petrobras (OSP).

Para o consumidor, além da conta e da insatisfação, restou uma dúvida: por que a gasolina está tão cara?

A resposta, em sua maior parte, vem lá de fora. Embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, o preço não é definido aqui, é cotado no mercado internacional.



"O petróleo é uma commodity internacional, então o preço dele é definido no mercado internacional. Um conflito geopolítico da extensão do que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, e as sanções impostas à Rússia vem trazendo muita volatilidade ao preço do petróleo, que é aquele sobe e desce. O preço do petróleo já alcançou 140 dólares e, hoje, está em torno de 100 dólares.", explica André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Ibre.

O que é commodity? Commodity é o nome dado a qualquer produto primário, cujo preço é determinado pela oferta e procura internacional. Pode ser de origem agropecuária, a exemplo da soja e do trigo, ou de extração vegetal ou mineral, como é o caso do petróleo.





Atualmente, cerca de 92% de tudo que é refinado no país é composto por petróleo brasileiro (foto: arte/vídeo)

É por ser um produto precificado no mercado internacional que o petróleo é cotado em dólar.

Carga tributária alta Mas não é só a variação internacional que faz a gasolina ser mais cara no Brasil. A carga tributária que incide sobre o preço final ao consumidor é muito alta e varia de estado para estado.

Confira o quanto representa em média cada item dentro da composição do preço do combustível para o consumidor.



36% Petrobras

27% ICMS

13% Etanol anidro

14% Distribuição e postos

10% Cide, PIS/Pasep e Cofins



O Brasil produz 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, segundo Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Dá e sobra para o consumo de derivados no país. E não é de agora. Em 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência. Na época, a produção nacional era bem menor, cerca de 1,8 milhão de barris por dia. No entanto, ainda importamos gasolina e derivados de petróleo. Mas, por quê?

Por que importamos gasolina? Porque somos soberanos na extração, não no refino. E mais: Não existe só um tipo de petróleo. Alguns são mais pesados e outros são chamados de leves. Essa composição é que vai definir qual é o ideal para produzir a gasolina, o diesel ou outro derivado do óleo bruto.

Atualmente, cerca de 92% de tudo que é refinado no país é composto por petróleo brasileiro. Os outros 8% ainda precisam ser importados.

Toda a produção que as nossas refinarias conseguem fazer não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então, nós continuamos importando combustíveis e vendendo o excesso de petróleo bruto que não damos conta de refinar.