Na Paulista, Bolsonaro ataca: 'Aos canalhas, nunca serei preso'

Apelo a bolsonaristas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta terça-feira (7/9), que só deixará o comando do governo federal "preso" ou "morto". A "vitória" foi a outra alternativa listada por ele, durante discurso a apoiadores, em ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Bolsonaro voltou a afirmar que apenas a vontade divina pode tirá-lo do Palácio do Planalto."E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Só vou sair preso, morto ou com a vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória pertence a todos nós", bradou, sob aplausos dos manifestantes que estão na principal via da capital paulista.Bolsonaro atacou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Indiretamente, partiu para cima de Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O chefe do governo federal não falou, em São Paulo, sobre a reunião do Conselho da República. Mais cedo, no Distrito Federal, ele anunciou a convocação, para esta quarta (8), de um encontro com integrantes do órgão, responsável por tratar de temas como intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Representantes de Executivo e Legislativo compõem o comitê."Onde vocês estiverem, eu estarei." Assim, Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores. Ele garantiu apoio a seus simpatizantes. "Enquanto vocês estiverem ao meu lado, estarei sendo o porta-voz de vocês. Essa missão é digna e espinhosa, mas também muito gratificante."