Carlos Bolsonaro: 'Onde está a terceira via? Os apoiadores de Lula?'

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho ‘02’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), questionou onde estava a "terceira via” e os apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste 7 de setembro. Hoje, protestos contra o presidente aconteceram em todo o Brasil. O maior deles, em São Paulo, ocorre neste momento.

Vereador do RJ, Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente Bolsonaro

“Onde estão a ‘terceira via’ e os asseclas do ex-presidiário? Do lado de lá querendo explicitamente calar o povo! Basta olhar suas publicações! Tem método e ‘muito amor’ na biografia do socialismo e liberdade!”, escreveu Carlos nas redes sociais.

Aonde estão a "terceira via" e os asseclas do ex-presidiário? Do lado de lá querendo explicitamente calar o povo! Basta olhar suas publicações! Tem método e "muito amor" na biografia do socialismo e liberdade!

As manifestações deste 7 de Setembro foram inflamadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nos últimos meses, ele vem falando para apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.

Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF.

Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.





Após diversos xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.





A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente protestam contra a Corte, a favor do voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.